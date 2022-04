Pronostico Monza-Benevento, occhio all'ultimo quarto d'ora

Serie B protagonista di questo ultimo sabato del mese. Alle 14 si giocano nove delle dieci partite della penultima giornata, su tutte spicca il big match dell'U-Power Stadium tra Monza e Benevento . Un dentro o fuori tra due compagini che devono vincere per giocarsi fino in fondo le chances di strappare un bliglietto per la Serie A evitando la lotteria dei playoff .

Big match Monza-Benevento, fai il tuo pronostico

Big match da Goal e... occhio agli ultimi 15 minuti

In classifica il Monza insegue la Cremonese, seconda, a due lunghezze di distanza. Il Benevento fa parte del terzetto di squadre a 63 punti, uno in meno rispetto ai brianzoli che nel turno precedente hanno perso 4-1 a Frosinone "regalando" di tutto e di più ai laziali.

Ai sanniti non basta poter vantare il miglior attacco del campionato (61 gol) per guardare tutti dall'alto. Pesantissimi i due recenti ko rimediati dai campani contro Cosenza e Ternana: la vetta, ora occupata dal Lecce, è a meno cinque. Insigne e compagni dovranno sfoderare la prestazione perfetta contro la compagine che, dopo il Lecce, ha ottenuto più punti di tutti in casa. Senza contare che i brianzoli sono temibilissimi nei minuti che vanno dal 75' a fine match: nessuno ha segnato più di loro (17 reti) in questa porzione di match.

Ipotizzando una partita aperta e combattuta fino all'ultimo, in cui entrambe dovranno affrontarsi a viso aperto per vincere, sono due le opzioni da valutare. Il Goal (segnano entrambe) e il "Minuto ultimo gol: dal 76' a fine match". Una particolare giocata che si può trovare intorno a quota 1.85.