Benevento-Pisa, analisi e pronostico

Playoff di Serie B, fai il tuo pronostico su Benevento-Pisa

Per le statistiche è sfida da Under 2,5

L'asticella si alza e sale la febbre nel termometro. Al Vigorito va in scena il primo round di un doppio confronto attesissimo, al termine del quale il Benevento dovrà segnare il gol in più del Pisa per qualificarsi in finale. Non sono previsti, dopo i 180 regolamentari, supplementari né rigori.

I sanniti hanno superato l'Ascoli disputando una gara gagliarda, sapendo soffrire contro un avversario che ha dimostrato di non essersi presentato ai playoff come semplice figurante.

È bastato un guizzo di Lapadula al Del Duca per superare il primo esame, ora occorre cercare una nuova promozione contro quel Pisa battuto nettamente per 5-1 al Vigorito nel girone di ritorno.

Un ko che rappresenta la macchia più grande nella positiva stagione dei toscani, che hanno perso poi solo altre sei partite nel corso del campionato cadetto.

Qualche altra statistica può essere opportuna per avere a disposizione tutto (o quasi) ciò che serve nella scelta del pronostico.

Il Benevento in generale gradisce l'Under 2,5 così come il Pisa, che solo una volta nelle ultime tredici gare di campionato giocate è andato al riposo con un risultato di parità (X primo tempo).

Esattamente come nel turno preliminare dei playoff lo scenario sembra caratterizzato ancora una volta dall'equilibrio, da qui la scelta dell'esito che può essere "X primo tempo o X finale" oppure, volendo concedere un pizzico di fiducia in più ai campani, la combo 1X più Under 3,5.