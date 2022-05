Pronostico Cosenza-Vicenza, occhio al numero di cartellini

Venerdì sera si conoscerà il nome della quarta squadra retrocessa in Serie C. Il Cosenza, sconfitto 1-0 al Menti dal Vicenza, deve vincere il match di ritorno per pareggiare la differenza reti e far valere il suo miglior piazzamento al termine della stagione regolare (35 punti contro i 34 del Lanerossi).