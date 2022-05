Monza-Pisa, il pronostico sull'Under/Over 2,5

Giovedì 26 maggio alle 20.30 è in programma il match d'andata della finale playoff di Serie B tra Monza e Pisa . A differenza delle semifinali qualora dovesse esistere una situazione di parità dopo i 180 minuti di gioco, verranno disputati tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore per stabilire chi verrà promosso in Serie A . In campionato il Pisa ha battuto 2-1 il Monza sia all'andata che al ritorno , ora un nuovo capitolo. Quello decisivo.

Monza-Pisa, fai il tuo pronostico

Pisa abbonato all'Under 2,5

In semifinale il Pisa di Luca D'Angelo si è confermato cinico superando il Benevento, a conti fatti, con un solo gol segnato: turno poi superato in virtù del miglior piazzamento nella regular season rispetto ai sanniti.

Il Monza si è sbarazzato del Brescia con un doppio 2-1, ribaltando le Rondinelle che erano andate in vantaggio in entrambe le occasioni. E all'U-Power Stadium, adesso, che partita sarà? Uno sguardo alle statistiche. In casa il Monza fa registrare perfetto equilibrio nel computo Under/Over 2,5 e Goal/No Goal: sono infatti 10 le uscite di ciascuno di questi quattro esiti.

Anche il Pisa, lontano dall'Arena Garibaldi (playoff compresi), ha all'attivo 10 Goal e 10 No Goal. Nell'Under/Over invece l'equilibrio si spezza in favore del primo, presente in 14 trasferte dei toscani con soli 6 Over a completare il quadro. Dunque, per chi si vuole affidare alla statistica il pronostico sarebbe Under 2,5.

Altro dato da tener d'occhio. Il Multigol 1-3 si è visto in 29 delle 40 gare complessivamente disputate dai nerazzurri e in 27 dei 40 incontri invece giocati dal Monza.