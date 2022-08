Como-Brescia, il pronostico del derby lombardo

Per le quote sarà un match molto equilibrato tra due squadre decise a cambiare marcia dopo un avvio in chiaroscuro

28 . 08 . 2022 19:49 2 min BresciaComopronostico

© www.imagephotoagency.it

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi