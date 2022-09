Reggina-Palermo, ok la "X" primo tempo

Sono trascorsi quasi dieci anni dall’ultima sfida, sempre in serie B , tra Reggina e Palermo (era il 16 novembre 2013 e i siciliani si imposero per 2-0) e le due squadre si ritrovano di fronte in questa quarta giornata del campionato cadetto. Visto che si accennava a quanto accaduto in passato vale la pena aggiungere anche il dettaglio dei precedenti tra le due squadre a Reggio Calabria. Reggina e Palermo al Granillo si sono incontrate complessivamente 18 volte con 3 vittorie degli amaranto, 2 dei rosanero e ben 13 pareggi. A questo appuntamento si giunge con la formazione calabrese, seconda ad un punto dalle prime, avanti di due lunghezze rispetto ai siciliani e questa situazione rende ancora più interessante il match.

Il discorso relativo ai precedenti (e ai tanti pareggi che li hanno caratterizzati) torna utile anche per introdurre l’elemento che accomuna in questo inizio di stagione Reggina e Palermo. La formazione calabrese ha fin qui battuto Spal e Sudtirol perdendo, tra queste due vittorie, a Terni con la Ternana. In tutte e tre le partite l’esito finale è stato identico a quello che si registrava anche alla fine del primo tempo. Il Palermo ha invece iniziato battendo il Perugia, ha poi pareggiato a Bari e ha infine perso in casa contro l’Ascoli. L’1 col Perugia era già in essere al 45’ mentre nelle due gare successive è stato il “2” a farsi vedere prima dell’intervallo. A questo punto diventa facile constatare che il pareggio al termine della prima frazione di gioco non è stato ancora collezionato né dalla Reggina né dal Palermo e, a prescindere da come andrà a finire la sfida (magari in parità, visti i tanti precedenti analoghi), chissà che non sia questa l’occasione giusta per iniziare.