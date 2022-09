Pronostico Palermo-Genoa, liguri favoriti al Barbera

Palermo-Genoa, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Brunori contro Coda, che sfida!

L'ambiente rosanero si aspetta una grande serata di calcio e soprattutto una reazione da parte del Palermo dopo i tre gol presi in sequenza da Ascoli e Reggina. Sarebbe importante in tal senso sbloccare la gara contro il Genoa di Blessin, che finora non è mai andato in svantaggio in questo campionato.

I liguri hanno vinto le due trasferte fin qui disputate contro Venezia (2-1) e Pisa (1-0) ma anche loro, essendo inizio stagione, devono ancora perfezionare il rodaggio.

Il Genoa ha il pronostico dalla sua parte e il 2, offerto a 1.85, è il segno raccomandato dalle quote. Corini avrà caricato a dovere i suoi ragazzi che, spinti dall'entusiasmo del Barbera, potrebbero realizzare uno o due gol.

In questa sfida quindi la scelta ricade sull'esito Goal offerto mediamente a 1.80. Del resto con gente come Brunori e Coda (che si è sbloccato contro il Parma) in campo è lecito attendersi almeno uno squillo per parte.