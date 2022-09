Pronostico Reggina-Cittadella, Pippo Inzaghi favorito ma...

Amaranto contro granata, Pippo Inzaghi contro Gorini , Reggina vs Cittadella . La sfida tra la capolista di Serie B (insieme al Brescia) e la sesta forza del campionato cadetto (in coabitazione con Spal, Ascoli e Genoa) va in scena sabato 17 settembre al Granillo con fischio d'inizio alle 14. Ecco statistiche , quote e pronostico del match.

Fai i tuoi pronostici gratis sulla schedina di Serie b e prova a vincere i premi in palio!

Pareggio oppure...

Il Cittadella in trasferta ha perso a Cagliari (1-2) e pareggiato ad Ascoli (0-0) ma Pippo Inzaghi sa che non c'è da fidarsi di una squadra che conosce alla perfezione l'arte del complicare la vita ai suoi avversari.

La Reggina ha vinto quattro partite su cinque mancando l'en plein per il passo falso di Terni (0-1). Il focus sulle statistiche delle due squadre fa emergere una striscia di 4 No Goal di fila per i calabresi, mai finora al riposo con il risultato di 0-0. Il Cittadella invece nelle ultime tre partite ha chiuso il primo tempo a reti inviolate, con 5 reti messe a segno nella seconda frazione sulle 7 totali.

Il pronostico sulla carta dice Reggina, segno 1 da 2.30 volte la posta a fronte del 3.20 di media previsto per pareggio e vittoria del Cittadella. Non sarà facile per Menez e compagni scardinare il fortino veneto, impresa tra l'altro mancata dai calabresi nei due precedenti della passata stagione.

Meglio quindi orientarsi su una "doppia possibilità": X o Goal, in lavagna a 1.60. Una quota tutto sommato conveniente.