Inter-Torino: Dzeko a settembre è una macchina da gol

Inter-Torino si trovano sabato a San Siro per una partita che sa di alta classifica, con i granata che sorprendentemente hanno un punto di vantaggio sulla squadra di Inzaghi (10 contro 9). Non sarà facile, però, per Juric ottenere risultato, considerati i precedenti: nelle ultime 6 partite tra le due squadre, ci sono state infatti cinque affermazioni per l'Inter e un pareggio nell'ultimo match, il 13 marzo del 2022 (1-1). L'ultima vittoria piemontese risale al 27 gennaio 2019, 1-0 con gol di Izzo, ma in casa granata.

Inter: 8 gol nelle ultime 3 con il Toro a San Siro L'Inter segna anche spesso e volentieri, al Meazza, contro il Torino. Nelle ultime tre gare, ha vinto sempre, segnando 8 gol. Attenzione, però, alle statistiche: i nerazzurri non vincono 4 volte di fila contro i granata in campionato, in Lombardia, addirittura dalla striscia 1969-1976 (sette successi). È anche vero che quest'anno la squadra di Inzaghi sta zoppicando: non perdeva due volte nelle prime cinque giornate dal 2011-2012 (quattro) e, prima di allora, era successo solo altre due volte (tre nel 2000-2001 e tre nel 1983-84).