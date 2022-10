Il Milan non si vuole fermare più: Pioli all'esame Juric

Torino e Milan si sfidano all' Olimpico per la 12° giornata della Serie A 2022/2023 . Rossoneri che al momento sono reduci da ben quattro vittorie consecutive in campionato e dall'ottima prestazione, dominante, in Champions League , per 4-0 contro la Dinamo Zagabria.

Il Torino d'altro canto è una formazione ancora indecifrabile, frutto di un mercato molto più che deficitario e preda di tensioni interne alla società che non aiutano un clima costruttivo. I granata sono infatti tornati al successo nell'ultima in Serie A (2-1 all' Udinese ) dopo ben quattro ko consecutivi, compreso quello per 1-0 nel derby della Mole contro la Juventus .

Toro disarmato contro il Milan

Le statistiche del Torino contro il Milan non sono di certo incoraggianti, soprattutto se si guarda al numero dei gol segnati dai granata contro il Diavolo. Per esempio, il Torino ha pareggiato (0-0) nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un gol nelle precedenti quattro partite contro i rossoneri nella competizione.

Inoltre, statistica ancora più preoccupante per la banda di Juric, i granata non realizzano una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti (esclusi recuperi). L’ultimo gol segnato dai granata ai rossoneri nella competizione è quello di Belotti al 76’ di Torino-Milan 2-1 del 26 settembre 2019.

In casa del Torino si pareggia spesso, ma il Milan in trasferta non si batte

Andando indietro negli anni, si nota come ben sette delle ultime 11 gare giocate a Torino tra granata e Milan siano finite con un pareggio (oltre a due vittorie per parte). Dal 2006/07 ad oggi, quella rossonera è la formazione contro cui il Torino ha pareggiato più volte in casa nel massimo torneo (sette appunto).

Tuttavia giocare lontano da San Siro per il Milan non è affatto un problema, come dimostrato dalla meravigliosa forma del Diavolo in trasferta: i rossoneri infatti non perdono in trasferta da 17 partite di campionato, grazie a 12 vittorie e cinque pareggi (è la striscia attualmente aperta più lunga nei maggiori cinque tornei europei). Tuttavia il Diavolo non arriva ad almeno 18 gare di fila fuori casa in Serie A senza perdere dalla serie record di 38 trasferte consecutive imbattuto nell’era Capello (tra settembre 1991 e ottobre 1993).

Un'ultima statistica condanna poi la banda Juric: è infatti da gennaio che i granata non riescono a vincere due partite di seguito.

Nessuno del Torino ha mai segnato col Milan, granata vittima preferita di Rebic

Le speranze del Torino sono riposte con ogni probabilità in una partita solida e ordinata, per poi sfruttare eventuali ripartenze o calci piazzati. Tuttavia, guardando l'attuale rosa dei granata, nessun giocatore ha mai segnato una rete in Serie A contro il Milan. Considerando tutte le competizioni l’unico ad esserci riuscito è Antonio Sanabria, in gol quando giocava nel Betis nell’ottobre 2018 in Europa League. ?

Al contrario invece, il croato del Milan Ante Rebic ha nel Torino la sua vittima preferita nei maggiori cinque campionati europei: cinque gol ai granata in cinque sfide (uno con la maglia della Fiorentina), inclusa la sua unica tripletta in un Big-5 (12 maggio 2021, nel famoso 0-7 all’Olimpico Grande Torino del Milan). ?