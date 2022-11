Juve-Lazio: sfida tra le migliori difese, Sarri vuole fermare la rimonta bianconera

Juve-Lazio , in programma domenica sera a Torino alle 20.45, è la partita che chiude la quindicesima giornata di Serie A , l'ultima prima della pausa per la lunga sosta per i Mondiali di Qatar 2022 .

La Juventus non fallisce l'appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012 , in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic - da allora per i bianconeri 37 reti nelle successive 19 gare.

Notizie molto positive per Allegri arrivano anche sul fronte difensivo: i torinesi dopo la quattordicesima giornata si sono confermati la squadra con la miglior difesa del campionato, con appena 7 reti subite in 14 partite. Con il clean sheet con il Verona, la Juve non subisce reti da ben cinque partite di campionato: l'ultima volta in cui la difesa della Vecchia Signora era stata così impermeabile risale al dicembre 2018.

La squadra di Allegri in particolare è reduce da un filotto di vittorie importante, che l'ha rimessa in carreggiata e ha fatto dimenticare almeno in parte l'eliminazione prematura dalla Champions League : la Juve ha vinto cinque match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio e luglio 2020.

All' Allianz Stadium si sfidano la seconda e la quarta del campionato, entrambe reduci da due vittorie nel turno infrasettimanale: i biancocelesti in casa contro il Monza sono a 30 punti, i bianconeri dopo il colpo a Verona sono saliti a 28.

Lazio: ben 4 vittorie di fila fuori casa

La Juve, vittoriosa allo Stadium da tre partite consecutive, affronterà una squadra che in questo campionato non ha registrato ancora nessuna sconfitta in trasferta (4 vittorie, due pareggi). Gli uomini di Sarri sono reduci anzi da quattro successi consecutivi fuori casa contro Cremonese, Fiorentina, Atalanta e Roma, in cui hanno segnato 11 gol, subendone zero.

La Lazio, che ha la seconda miglior difesa del campionato, proprio dietro ai bianconeri, ha un primato particolare: non ha subito gol nel primo tempo in 12 delle sue 14 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione di Serie A. In generale, la Lazio ha ottenuto nove clean sheets in questo campionato, solo il Barcellona ne conta di più nei top-5 campionati europei.

Juve-Lazio, i giocatori da tenere d'occhio

In casa bianconera riflettori puntati su Adrien Rabiot, che ha partecipato a quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato (tre reti, un assist): il francese ha già fatto meglio rispetto alle precedenti 40 presenze. Anche Moise Kean, in gol con il Verona, è tornato a convincere dopo un periodo negativo: l'ex Psg, che non realizzava una rete fuori casa in campionato dal 25 aprile 2022 contro il Sassuolo, ha segnato in due delle ultime tre partite da titolare con la Juventus, dopo che era rimasto a secco nelle precedenti sette.

Nella Lazio contro il Monza ha strappato applausi il giovanissimo Luka Romero (17 anni e 357 giorni, è il secondo giocatore più giovane a segnare con Lazio in Serie A dopo Alessandro Capponi (17 anni e 129 giorni). Attenzione a Sergey Milinkovic-Savic, che ha servito quattro assist nelle sue ultime quattro trasferte giocate in Serie A. In attacco, Sarri valuta il ritorno di Ciro Immobile: la punta campana, che ha giocato le sue prime tre partite di Serie A con la maglia della Juventus tra 2009 e il 2010, ha realizzato quattro reti contro la sua ex squadra; l’attaccante della Lazio conta una sola marcatura nelle ultime sei sfide contro i bianconeri nel massimo campionato, il 20 luglio 2020 all’Allianz Stadium.