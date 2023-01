Tottenham-Aston Villa, ovvero Conte vs Emery, apre il 2023 di Premier

Tottenham sempre in svantaggio nelle ultime 6 gare di Premier League

Il Tottenham ha vinto sette delle ultime otto partite di Premier League a Capodanno, con l'eccezione della sconfitta per 1-0 in casa del Southampton nel 2020. Gli Spurs, peraltro, dando un occhio all'attualità, sono andati in svantaggio - oltre ad aver incassato almeno due reti, in ciascuna delle ultime sei partite di Premier League. L'ultima serie di gare più lunga in cui è andato sempre in svantaggio risale a novembre 2010 (7 partite di fila), mentre l'ultima volta che ha subito 2 gol in più gare consecutive di campionato è stata nel novembre 1988 (8 match).

Kane giocatore più "impattante" nel giorno di Capodanno

Una curiosità: nessun giocatore ha segnato più gol in Premier League a Capodanno di Harry Kane del Tottenham (5 reti realizzate), il quale conta anche tre assist il 1° gennaio, che rendono Kane il giocatore con più partecipazioni attive a

Capodanno nella storia della competizione (8).