Juve-Atalanta: l'Allianz una fortezza, la Dea vuole riscrivere la storia

Dopo il pesante ko contro il Napoli , la Juventus è chiamata al riscatto in campionato, ma l’avversario che si troverà di fronte non è certo semplice da affrontare, considerando anche i precedenti. L’ Atalanta di Gasperini , una delle tre squadre in Serie A ad aver raccolto 7 punti nel 2023 (insieme a Inter e Roma ), vuole restare imbattuta in questo nuovo anno e mandare un messaggio ai rivali per il quarto posto con un successo contro i bianconeri.

Juventus-Atalanta gara da X, che cambiamento con Gasperini

Come accennato poc’anzi, i precedenti tra Juventus e Atalanta hanno preso tutt’altra piega con l’arrivo di Gasperini in panchina: sette delle ultime 11 gare tra le due compagini in Serie A sono terminate in parità (completano il parziale due successi per parte), dopo che i precedenti 13 confronti hanno tutti visto una vittoria bianconera. Dall’inizio del 2017, nessuna sfida nel massimo campionato è terminata in pareggio più volte (7 anche per Fiorentina v Genoa e Cagliari v Sassuolo).

Juventus-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia

La Juventus è avvisata, l’Atalanta andrà a Torino non solo con l’obiettivo di conquistare i 3 punti, ma anche di scrivere un pezzo di storia contro la “Vecchia Signora”: la squadra di Gasperini è infatti imbattuta da cinque confronti contro i bianconeri in Serie A (2V, 3N) e solo una volta è riuscita a giocare sei incontri di fila contro questa avversaria senza perdere (tra il 1963 e il 1966). Non sarà però facile conquistare punti all’Allianz Stadium, divenuto una fortezza in campionato da inizio ottobre.