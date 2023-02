Juventus-Fiorentina: Allegri in casa una sentenza, Vlahovic ex che non spaventa

Juventus - Fiorentina non è mai una partita banale, la storia ce lo ha insegnato. Il prossimo faccia a faccia, quello che andrà in scena domenica, non sarà da meno, considerando specialmente la classifica delle due squadre: i bianconeri sono sprofondati al decimo posto dopo la penalizzazione (-15), i viola sono tredicesimi a due lunghezze di distanza dai rivali di sempre.

Riscatto Juventus, Fiorentina in crisi

Sia la Juventus che la Fiorentina arrivano da un momento non semplice, anche se i bianconeri sono riusciti a ritrovare i 3 punti contro la Salernitana con un netto 3-0, dopo tre match a secco: 5-1 contro il Napoli, 3-3 contro l’Atalanta e 0-2 casalingo contro il Monza. I viola invece hanno vinto solo una volta su sei partite giocate in Serie A nel 2023 (2N, 3P): dall’inizio di questo anno solare solamente Cremonese, Sampdoria e Salernitana hanno fatto peggio in campionato.

Juventus-Fiorentina, all’Allianz non c’è quasi storia

I precedenti del match sorridono alla Juventus, anche se recentemente il vento sembra essere un po’ cambiato: il club bianconero infatti ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di campionato contro la Fiorentina (2N, 2P), dopo che aveva ottenuto nove vittorie nelle precedenti 11 gare contro la Viola in Serie A (1N, 1P). All’Allianz Stadium però non c’è quasi confronto, visto che nelle ultime 11 partite sono ben 10 i successi dei padroni di casa e solo uno toscano: lo 0-3 del 22 dicembre 2020, che rappresenta il secondo miglior successo dei toscani in trasferta contro la Juventus nel massimo torneo dopo lo 0-4 del 2 ottobre 1955.