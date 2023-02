Champions League: Inter all'esame Porto, squadra incubo delle italiane

Porto incubo delle squadre italiane

Il Porto ha perso però solo una delle precedenti sette partite contro squadre italiane in competizioni europee (collezionando 4 successi e 2 pareggi). L'unica sconfitta è arrivata in trasferta contro la Juventus nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020-21 (2-3), quando la squadra di Sérgio Conceição riuscì tuttavia a passare il turno grazie al pareggio complessivo nelle due sfide.

L'ex Inter Sérgio Conceição è l'allenatore del Porto con più successi in Champions

E proprio l'ex Inter Sérgio Conceição è l’allenatore del Porto che ha vinto più incontri in Champions League (20). Per quanto riguarda i singoli, Edin Dzeko è stato coinvolto in quattro gol in sei presenze in questa edizione della Champions League (tre gol e un assist); più di qualsiasi altro giocatore dell’Inter. L'ttaccante iraniano dei biancoblù Mehdi Taremi ha preso parte a sette gol in cinque partite con il Porto in questa Champions League (cinque gol e due assist) - il maggior numero di partecipazioni a rete per un giocatore del Porto in una singola edizione da Moussa Maréga nel 2018-19 (otto – sei gol e due assist). Infine, il difensore centrale dell'Inter Alessandro Bastoni è stato fin qui il miglior assistman della squadra (due) nella Champions League 2022-23 mentre solo Federico Dimarco (sette) ha creato più occasioni da rete su azione del difensore (cinque) nel torneo in corso.