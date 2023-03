Champions, il Milan chiama i quarti: si riparte dall'1-0 di San Siro

Torna a suonare la musica della Champions per il Milan, che nella sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham, punta a non disperdere il vantaggio minimo acquisito nella gara di andata di San Siro (1-0) decisa dalla rete in apertura di Brahim Diaz. L'appuntamento è per mercoledì 8 marzo alle 21 sotto la direzione arbitrale del fischietto francese Clément Turpin.

Tottenham-Milan: rossoneri per sfatare il tabù delle trasferte inglesi Proprio nel match di andata, il Tottenham ha subito la prima sconfitta in cinque sfide contro il Milan (dopo 2 vittorie e altrettanti pareggi) in competizioni europee. Nelle due precedenti partite casalinghe contro i rossoneri gli Spurs hanno vinto 2-1 (aprile 1972) e pareggiato 0-0 (marzo 2011). Il Milan ha vinto solo una delle 21 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee (in mezzo a 7 pareggi e 13 ko): successo 1-0 contro il Manchester United all'Old Trafford nel febbraio 2005. I rossoneri hanno perso tutte le ultime tre trasferte a Londra con un punteggio complessivo di 9-1. Il Tottenham ha superato il turno in due delle ultime tre sfide europee dopo aver perso il match d'andata, contro l'Ajax nella semifinale della Champions League 2018-19 e contro il Paços de Ferreira nelle qualificazioni della Conference League 2021-22.