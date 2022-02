Maglia Juve Vlahovic per bambini e adulti: scopri l'offerta

I tifosi juventini sono ancora in estasi per il colpaccio messo a segno durante la sessione di mercato invernale; l'acquisto di Dusan Vlahovic può rilanciare le ambizioni della Juve in campionato e in Champions League. A testimonianza di quanto la tifoseria bianconera sia emozionata per l'arrivo a Torino del nuovo bomber il profilo social del giocatore è cresciuto in pochi giorni triplicando il numero di follower su Instagram. E ovviamente è caccia alla maglia di Vlahovic che indosserà il numero 7.