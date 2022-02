Rosa stabilizzata vera e Collana con ciondolo a forma di cuore: un fiore per sempre

I fiori, le rose in particolare, sono tra i regali più frequenti che si fanno a San Valentino o in qualsiasi altra ricorrenza speciale. Oggi, grazie a delle specifiche tecniche ecocompatibili, è possibile trasformare le piante da fiori e renderle "stabilizzate", cioè durevoli nel tempo, che si possono conservare a lungo.

Tra le stabilizzazioni delle piante, quella delle rose è diventata tra le più famose e diffuse: si tratta di una procedura che si utilizza già dagli anni '80 ma che solo negli ultimi anni è diventata popolare.

Rosa stabilizzata con collana su Amazon: scopri l'offerta

Che significa e cos'è una rosa stabilizzata?

Le rose stabilizzate sono rose vere, che vengono sottoposte a un trattamento di conservazione naturale. Ne beneficia ovviamente lo stato del fiore che preserva la sua integrità nel tempo. Alcune rose stabilizzate possono durare anche più di un anno.

Nello specifico il processo tecnico che con sente questa conservazione è la sostituzione della linfa (che evapora dopo pochi giorni in modo naturale) con con una miscela liquida contenente acqua, glicerina e coloranti. Il risultato è una rosa in splendida forma, come se venisse appena tagliata, che riesce a mantenere tutta la sua bellezza, lucentezza e morbidezza nel corso del tempo.

Da qui ne deriva l'utilità che si può ricavare per fare un regalo. Le occasioni possono essere tante: dalla laurea, al compleanno, alla festa della mamma. Amazon ha messo a disposizione per voi questo prodotto (che si può scegliere nel colore che più ci piace) in occasione di questi giorni di San Valentino. Approfitta della promozione e acquistala ora!

Rosa stabilizzata in offerte su Amazon

Nello specifico la promozione di Amazon comprende la rosa stabilizzata, rigorosamente coperta dal vetro, con un cassettino al cui interno c'è anche una collana a forma di cuore con la scritta "I love you". Insomma, un pacchetto regalo davvero straordinario per i più romantici. Ecco alcune informazioni utili sul prodotto:

? Rosa Reale Conservata A Mano al 100% ? Ogni rosa è realizzata in vera rosa e lavorata con una tecnologia speciale. Se adeguatamente mantenuta, può mantenere la sua vividezza e bellezza per almeno un anno o più. Lascia che questa rosa sia sempre con te e ti ricordi sempre l'amore romantico e le relazioni armoniose e strette.

? Regalo Romantico per Lei ? La rosa eterna significa amore eterno e vero. È un modo romantico per mostrare amore per fidanzata, moglie, madre, nonna e dolcezza. Inoltre, come regalo squisito, è la scelta migliore su Compleanno, San Valentino, Festa della mamma, Giorno del Ringraziamento, Natale e Anniversario.

? Vedi "I LOVE YOU" in 100 Lingue ? Metti il ??ciondolo davanti al tuo occhio da vicino, sarai sorpreso di vedere "I LOVE YOU" in 100 lingue. Oppure accendi la fotocamera del tuo telefono cellulare e allinea la superficie convessa del ciondolo con l'obiettivo e puoi vedere il contenuto del ciondolo dallo schermo del cellulare.

? Suggerimenti ? Per evitare che il prodotto si graffi o lasci impronte digitali, abbiamo plastificato uno strato di pellicola di plastica sul prodotto. Dopo aver ricevuto il prodotto, aprire questo strato di pellicola di plastica per ottenere una migliore esperienza visiva di Eternal Rose.

?Confezione e Servizio? La squisita confezione regalo viene fornita con rosa e collana, accompagnata da un biglietto di auguri e da un sacchetto di imballaggio. È conveniente scrivere il messaggio sul biglietto di auguri. Dopo aver ricevuto la merce, puoi mettere la confezione regalo nel sacchetto di imballaggio e inviarla alla persona senza imballaggio aggiuntivo. In caso di domande, non esitare a contattarci.

Quanto costano le rose stabilizzate?

La rosa stabilizzata si presta ad essere un'ottima idea regalo. Il prezzo delle rose stabilizzate può variare, chiaramente, in base a diversi fattori: la qualità e la durevolezza del prodotto stesso, la quantità delle rose presenti all'interno del vetro.

Amazon da questo punto di vist mette d'accordo tutti: la confezione regalo è da urlo e non impone costi proibitivi. L'offerta è attivabile attraverso il link qui in basso.

Prezzo rosa stabilizzata con collana su Amazon