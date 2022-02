Borraccia Juventus con moschettone in alluminio da 400 ML

Sei un grande tifoso della Juventus ? Allora ecco per te, in offerta su Amazon , un gadget speciale: la borraccia della Juve in alluminio da 400 ml. Un accessorio dal costo contenuto ma dall'immenso valore simbolico. Se vuoi acquistarla spendendo veramente poco, Amazon ha messo in atto una promozione molto interessante per tutti gli appassionati di calcio e di Juve. Un' idea regalo alternativa per tutti i nostri amici o parenti bianconeri.

Borraccia Juve in offerta su Amazon

Juventus Store accessori

Tra i vari articoli che si possono trovare allo Juventus Store o sui negozi online, c'è anche questo curioso e simpatico prodotto bianconero. Un accessorio non troppo comune, ma in grado di distinguerci dagli altri per i suoi colori e per il suo stile.

Nel kit del vero tifoso della Juve non può mancare anche la borraccia, da sfoderare fieri e orgogliosi durante le partite a calcetto coi nostri amici o, se l'ambiente lo permette, anche a lavoro.

La borraccia è caratterizzata da un design moderno e minimale, che rende omaggio alla fede bianconera. Lo stemma davanti rifinisce il look nella sua forma ergonomica e nel materiale di assolutà qualità.

La passione per il calcio, e per la Juve, inizia dalle cose più piccole. Porta con te, sempre e ovunque, la tua squadra del cuore.

Borraccia Juventus in alluminio

Borraccia Juventus per bambino

Se hai un bambino che fa attività sportiva e che è tifoso della Juve, ecco allora il regalo ideale. La borraccia in alluminio bianconera gli farà compagnia durante tutti gli allenamenti e lo distinguerà dagli altri con il suo stile unico e inconfondibile.

Non solo per lo sport, la borraccia Giemme è ideale anche per andare a scuola o in ufficio, per accompagnarci durante le nostre giornate fuori casa. Grazie alla sua capacità termica sarà in grado di mantenere la temperatura delle bevende al suo interno: sia calde che fredde.

E poi, ultimo aspetto, ma non meno importante, è un prodotto ufficiale della Juve. Un articolo originale della squadra bianconera. Total black con lo stemma per lungo di colore bianco.

Borraccia della Juve in offerta su Amazon

Informazioni su questo articolo

prodotto ufficiale juventus con ologramma

Adatta per bevande fredde

Borraccia waterproof con moschettone, in alluminio

Capacità 400 ml

MISURE in cm: altezza 18 (con tappo) , diametro 6,50

Amazon, ecco la borraccia della Juve

La borraccia della Juve con moschettone il alluminio si può comprare online su Amazon, che per l'occasione ha applicato uno sconto al già basso prezzo del prodotto.

Per acquistare la borraccia della Juve in sconto clicca qui

Acquistando il prodotto su Amazon, lo riceverai comodamente a casa dopo pochi giorni. La spedizione è gratuita: un fattorino Amazon si occuperà di consegnarti il pacco direttamente di persona.