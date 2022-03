I migliori Funko Marvel da collezione in offerta su Amazon

I Funko POP , per chi ancora non li conoscesse, sono dei modellini in miniatura da collezione che rappresentano personaggi celebri dei film, delle serie tv e dei fumetti. Esteticamente si presentano con una sproporzione del capo rispetto al resto del corpo: è proprio queta la loro caratteristica principale.

Tra i più amati e richiesti sul mercato ci sono indubbiamente quelli della Marvel, la casa editrice statunitense di fumetti che ha disegnato alcuni dei supereroi più conosciuti al mondo: Spiderman, X-Men, Capitan America, Hulk e tanti altri.

Oggi, su Amazon, è possibile acquistare uno dei tanti protagonisti della Marvel Funko POP in offerta, ad un prezzo scontato. Quelli che stiamo per presentatvi non saranno tra i più banali personaggi, ma proprio per questo il loro fascino e valore è indiscutibile.

Funko POP Falcon

L'ex criminale redento da Capitan America, divenuto poi suo amico inseparabile e inseparabile spalla nella lotta contro il crimine. E' il primo supereroe della Marvel afroamericano. Su di lui si è ispirata anche la serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier. Acquista la sua action figura in offerta su Amazon

Funko POP The Falcon anthe Winter Soldier

Funko POP Venom Thor

L'irriverente e iconico aliente, parassita extraterrestre: Venom, colui che cerca di attaccarsi a qualsiasi organismo vivente. E' uno dei più grandi anti-eroi della storia dei fumetti. Nato e ideato come un supercattivo, il suo personaggio si evolve nel tempo, seguendo una logica ben precisa nella azioni anti-eroiche.

Il Funko PO di Venom in offerta su Amazon

Pop Marvel Venom 3.75 Pollici Action Figure Esclusiva Venomized Thor #703

Fornito in una scatola per finestre

Adesivo Edizione Speciale Può Variare

Edizione Speciale Esclusiva

Hulk Funko POP in offerta Amazon

L'incredibile Hulk, nella versione holiday S3 figura da collezione. Il personaggio della Marvel in questione non ha bisogno di presentazioni: l'umanoide dalla pelle verde, muscoloso e forzuto che convive con lo scienziato dal carattere introverso e riservato. Il rapporto dissociativo tra le due personalità è raccontato nell'incredibile storia a fumetti, poi ripresa da film, serie tv e cartoni animati.

Il Funko POP di Hulk in offerta

Wolverine: il Funko POP

Wolverine è il mutante, capace di guarire rapidamente dalle ferite e di generare tessuti e arti all'istante. Spesso inserito nel gruppo sei supereroi mutanti X-Men, Wolverine ha dei tratti animali che gli conferiscono una forza e un'agilità fuori dal comune.

I suoi fumetti hanno fatto la storia e il suo personaggio è diventato un'icona internazionale. Per acquistare il suo Funko POP puoi cliccare sul seguente link:

Funko POP di Wolverine in sconto su Amazon

Un'iconica statuina Funko Pop Vinyl della serie Marvel Zombies

Wolverine e' alto 9cm ed inserita all'interno di una scatola trarente da collezione

Funko POP Marvel: Dottor Strange

Conosciuto anche come lo Stregone Supremo o il Mago Supremo, Dottor Strange è il personaggio della Marvel la cui vita è stata stravolta da un'incidente d'auto. Grazie alla sua profonda conoscienza della magia e dell'occulto diventa il principale protettore della Terra. E' uno dei più grandi eroi della storia dei fumetti.

Dottor Strange in Funko POP