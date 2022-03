Amazon Echo (4ª generazione) + Lampadina Philips compatibile con Alexa

La combo perfetta per la tua casa: Amazon Echo di quarta generazione e lampadina connessa in regalo. Il tutto ad un prezzo incredibilmente scontato.

Per approfittare della promozione di Amazon di questi giorni, ti basta cliccare sul link qui in basso e selezionare il bundle proposto in offerta con i due dispositivi accoppiati.

Cos'è e cosa può fare Alexa 4ª generazione?

Echo Dot è un altoparlante intelligente, dotato dei comandi vocali di Alexa. Il dispositivo di quarta generazione si presenta, rispetto a quelli precedenti, con un design più moderno e delle funzioni più avanzate. Dal punto di vista estetico è adattabile a qualsiasi luogo della casa: non occupa molto spazio e può essere esposto tranquillamente in quasiasi punto della casa.

Ma cosa fa nel concreto? Sostanzialmente ti permette di usufruire a pieno di tutte le funzioni di Alexa, utilizzando la voce per far eseguire qualsiasi tipo di comando: ascoltare la musica o un poadcast, sentire le ultime notizie, impostare promemoria ecc. Queste sono solo alcune delle funzioni più semplici, perché adattando la casa alle operazioni smart, potrai fare tanto altro. Ogni elettrodomestico, per esempio, può essere connesso all'Echo Dot. Ad esempio, se vuoi accendere il forno a distanza, con Echo Dot puoi farlo. Per farvi capire le potenzialità di questo oggetto, Amazon nell'offerta di Echo Dot inserisce una lampadina Philips compatibile, che chiaramente può rispondere a tutti i tuoi comandi vocali. Prendila ora in regalo con il bundle di Amazon!

Amazon Echo 4ª generazione: le funzioni

Di seguito ecco una serie di dettagli aggiuntivi sulle funzioni di Amazon Echo Dot di quarta generazione:

Questo bundle è formato da un Echo (4ª generazione) e una Philips Hue Lampadina Connessa (E27) – tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

Audio di alta qualità - Echo ti offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente.

Controlla la musica con la tua voce - Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali, oppure stazioni radio, podcast e audiolibri Audible.

Supporta l’audio HD senza perdita di qualità, disponibile con i servizi di musica in streaming compatibili, come Amazon Music HD.

Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.

Dare vita alla tua Casa Intelligente è semplice – Con l'hub integrato, è facile configurare i dispositivi Zigbee compatibili per controllare luci, serrature e sensori con comandi vocali.

Un audio che riempie la casa - Con Musica multistanza, puoi ascoltare lo stesso brano nello stesso momento su più dispositivi Echo in varie stanze. Oppure, associando Echo a Fire TV, le scene prenderanno vita con un audio come al cinema.

Quale lampadina prendere per Alexa?

Ovviamente per connettere una lampadina ad un dispositivo Alexa è necessario che i due oggetti siano compatibili. Bisogna perciò acquistare delle apposite lampadine smart, che siano in grado di connettersi alla rete Wi Fi e di collegarsi, quindi, con l'assistente vocale di Amazon. Così facendo si avrà il vantaggio di beenficiare dei migliori servizi che la domotica odierna ci offre e di rendere la nostra casa più smart possibile.

Quanto costa Amazon Echo con lampadina compatibile?

La promozione di Amazon in questione prevede uno sconto sull'Echo Dot di quarta generazione (che ti fa risparmiare il 30% sul prezzo reale) e, in più, una lampadina Philips compatibile con l'assistente vocale in omaggio. Insomma, un'offerta incredibile che difficilmente si ha l'opportunità di sfruttare.

