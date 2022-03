I migliori Funko di Harry Potter da collezione a prezzi imbattibili su Amazon

Chi non ha mai letto una volta uno dei romanzi della Rowling ? Chi non ha mai visto uno dei film tratti dai suoi romanzi e incentrati sulle vicende del giovane mago Harry Potter ?

Le sue opere hanno riscosso un successo indicibile, sia mediatico che commerciale. Basti pensare che la serie di libri è stata pubblicata in più di 80 lingue e che la saga dei film è, ad oggi, la più remunerativa di sempre.

Insomma, Harry Potter non è solo un film e un libro: è uno stile di vita. E allora non potevano di certo mancare i Funko Pop Vinyl, le Action Figure rappresentanti i protagonisti della stori di magia più famosa di sempre.

Funko Pop Deluxe Harry Potter

Non può mancare, ovviamente l'Action Figure del protagonista della storia: Harry Potter, in procinto di partire per Hogwarts, con al seguito l'iconico carrello, la valigia ed Edvige, la civetta delle nevi. Per acquistare questa incredibile Funko da collezione, puoi cliccare qui sotto:

Funko Pop: la scuola di Hogwarts

La splendida cornice, all'interno della quale si svolge tutta la narrazione delle vicende di Harry Potter: la scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts. In questa splendida Action Figure da collezione è raffigurata la scuola sullo sfondo e il preside in primo piano, Albus Silente.

Harry Potter e il Mantello dell'Invisibilità: l'Action Figure

In questo Funko Pop è raffigurato Harry Potter con il mantello dell'invisibiltà: l'oggetto in grado di rendere invisibile chiunque, che Harry utilizza nel primo film e che gli dona il Preside Silente. Acquista l'Action Figure in offerta su Amazon

Funko Pop di Dobby, l'Elfo di Harry Potter

Dobby, l'elfo domestico della casa Malfoy: un personaggio tanto leale ad Harry quanto amato dai telespettatori. Alla fine sarà proprio il mago protagonista a renderlo libero. Il suo Funko Pop Vinyl da collezione è in offerta su Amazon:

Harry Potter VS Voldemort: l'Action Figure

L'uno davanti all'altro, in uno scontro di magia con le proprie bacchette. Questa è una delle Action Figure più belle e rappresentative: Harry Potter contro Voldemort. Acquistala scontata su Amazon:

Harry Potter, l'Action Figure di Ron

Ron è l'inseparabile amico di Harry Potter, che lo accompagna insieme ad Ermione in tutte le avventure dei libri e dei film. Nella Action Figure da collezione il ragazzo dai capelli rossi è rappresentato sul cavallo degli scacchi, in una posa che ricorda la memorabile scena del primo volume

Funko Pop di Albus Silente

Il Preside della scuola, il vecchio saggio che indirizza Harry nelle giuste scelte e che fa da padrone e da sfondo a tutte le vicende. E' il mago buono per eccellenza, la sua figura è centrale in tutti gli episodi...

Harry Potter, Funko della Fenice

La Fenice è un uccelo dalle piume rosso e oro. La sua caratteristica è che dopo essersi bruciata, rinasce dalle proprie ceneri. Questo processo la rende immortale. La Fenice in Harry Potter ha un ruolo molto importante, per questo merita il suo Funko Pop.

Harry Potter, Funko Patronus

Chiudiamo i suggerimenti dei Funko di Harry Potter con un Action Figure emozionante: quella dell'Incanto Patronum: l'incantesimo che protegge dalle creature oscure, nella sua forma di animale...

