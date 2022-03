LEGO Technic McLaren Senna - Set da collezione per appassionati

Tutti gli amanti di F1 sanno quanto il pilota brasiliano abbia dato all'automobilismo e in generale al mondo dello sport: ancora oggi è ricordato infatti come uno degli sportivi di più grande talento e successo.

Indimenticabili i suoi storici traguardi e i suoi tre titoli del mondo conquistati nel 1988, 1990 e 1991 con la McLaren. E proprio la sua automobile è stata riprodotta in uno straordinario modellino LEGO da costruire.

Dal pilota prende il nome infatti il modello McLaren Senna, la personificazione del DNA McLaren ai livelli più estremi e autentici.

McLaren di Senna LEGO in offerta su Amazon

McLaren Senna GTA

La McLaren Senna è un'autovettura sportiva, prodotta dal 2018 ovviamente dalla casa automobilistica inglese McLaren. E' una delle auto da corsa più belle e affascinanti mai viste, ideata per unire la filosofia progettuale e costruttiva dei modelli F1 e P1.

La GTR è la versione da corsa della McLaren Senna, ed è proprio quella che la LEGO ha realizzato per gli appassioanti, riproducendone tutti i dettagli in un pezzo più unico che raro.

McLaren Senna GTR in offerta su Amazon

Quanti pezzi ha la McLaren Senna Lego?

Sono 830 pezzi da comporre, tutti da esplorare, unire ed esporre in conclusione con fierezza. Un progetto coinvolgente che catturerà l'attenzione non solo dei più piccoli, ma soprattutto dei ragazzi e degli adulti.

Un regalo perfetto per gli amanti dei LEGO e della Formula 1, che appassionerà gli amanti delle auto da corsa in un progetto di costruzione tanto entusiasmante quanto gratificante. Tutti i dettagli sono esattamente riprodotti, come ad esempio le portiere a diedro. Se desideri acquistarla, puoi cliccare sul seguente link:

LEGO - McLaren Senna GTR: il modellino in offerta Amazon

Quanto costa la McLaren Senna Lego?

Il prezzo della McLaren Senna Lego è indicato nella promozione attuata da Amazon. Chi acquista il modellino dell'automobile con Amazon avrà la possibilità di ricevere il pacco, nella custodia originale, direttamente a casa, con tutti i benefit del caso.

Ecco alcuni dettagli sul prodotto:

La macchina giocattolo LEGO Technic McLaren Senna GTR, riproduce tutti i dettagli della spettacolare supercar della McLaren, una vera icona della pista

Velocità estrema, potenza assoluta e bellezza mozzafiato. Questo modello di auto da costruire McLaren è stato realizzato con grafica, colori e particolari originali per renderla estremamente accattivante

Scopri i dettagli inconfondibili della vera McLaren riprodotti in questo modello da collezione, come il motore V8 con pistoni mobili e le porte a diedro ad apertura verticale

Realizza il tuo modello di auto da costruire con tutte le sue caratteristiche uniche e i bellissimi dettagli di design, poi esponila in salotto per mostrarla ai tuoi amici

I modelli di auto da costruire LEGO Technic sono caratterizzati da movimenti e meccanismi realistici che introducono i costruttori LEGO all'universo dell'ingegneria

Questo modello di macchina giocattolo LEGO da costruire è una favolosa idea regalo per Natale per tutti i bambini dai 10 anni in su appassionati di auto da corsa

Dove comprare la Mclaren Senno LEGO?

Ovviamente, il modellino Lego della McLaren si può acquistare su Amazon, beneficiando della promozione e assicurandosi questo pezzo pregiato da collezione ad un ottimo prezzo. Per la creazione del modellino, arriverà in consegna tutto il necessario da seguire passo dopo asso per divertirsi da soli o in compagnia nella realizzazione del "puzzle".

McLaren Senna GTR LEGO: acquistalo ora!