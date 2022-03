I migliori decoder nuovo digitale terrestre DVB-T/T2 a meno di 25€ su Amazon

La prima fase del nuovo digitale terrestre è già scattata. Dall'8 marzo è avvenuto il cambio dal vecchio standard Dvb-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) alla nuova tecnologia DVB-T/T2 . Cosa significa sostanzialmente? Che per continuare a vedere tutti i canali bisogna avere un televisore di ultima generazione o procurarsi un decoder in grado di convertire il segnale digitale in analogico. Sostanzialmente, grazie a questa operazione (e al nuovo decoder), si potranno continuare a vedere normalmente tutti i canali della tv.

Ecco allora che in questo articolo vi suggeriamo i migliori decoder DVB-T/T2, acquistabili in sconto su Amazon a prezzi davvero convenienti.

Che decoder ci vuole per il nuovo digitale terrestre?

Tecnicamente ciò che serve al nuovo devoder per essere compatibile è il tuner DVB-T2 con la codifica HEVC a 10 bit per poter ricevere i canali. In parole povere le funzionalità richieste servono a sintonizzare i canali in alta definizione. Tra i migliori sul mercato nel rapporto qualità prezzo vi segnaliamo il Majestic DEC 663 N, in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante:

Sintonizzatore digitale terrestre dvb-t / t2 hd

Ingresso usb

Uscita hdmi

Telecomando

Ricevitore IR estendibile tramite cavo

Nuovo digitale terrestre: tv compatibili

Chi possiede un televisore di ultima generazione, acquistato cioè dopo il 2017, non dovrebbe aver bisogno di questo dispositivo, perché per legge tutte i rivenditori erano (da quella data) obbligati a vendere tv compatibili. Chi invece l'ha acquistato prima, necessita di uno di questi decoder. Un altro che vi consigliamo è l'HEVC 265, anche questo scontato su Amazon ad un ottimo prezzo.

Riceve e decodifica tutti i canali televisivi DVB-T2 Free to Air in Alta Definizione

Compatibile con il nuovo Switch OFF

Ricerca automatica e manuale dei canali

Telecomando con funzione autoapprendente

1 x Manuale di istruzioni + Garanzia

Decoder DVB-T/T2: quale comprare

Dunque, chi non ha intenzione di acquistare un nuovo televisore, si ritrova costretto a prendere uno di questi decoder. Ci sembra quindi opportuno non fare spese folli e cercare la migliore occasione dal punto di vista economico. Un altro decoder molto interessante che vi consigliamo è il Dolby Digital+, dotato di telecomando, totalmente aggiornato all'ultima versione, con sintonizzazione automatica in pochi semplici passaggi. E soprattutto acquistabile in sconto grazie alla promozione di Amazon.

I nuovi decoder più economici

Tra i decoder compatibili più economici e dotati di ogni caratteristica necessaria, vi segnaliamo quest'ultimo dispositico Emos. Un decoder che grazie al sensore a infrarossi incluso, è possibile nascondere dietro il televisore o nel cassetto: il sensore collegato prende la ricezione del segnale dal telecomando. Un dispositivo di induscca qualità ed efficienza, anche in questo caso, super scontato su Amazon. Se vuoi acquistarlo in offerta clicca sul seguente link:

