Nuovo Assassin's Creed Valhalla - L'alba di Ragnarok - disponibile su Amazon

Guiderai il tuo clan alla razzia di territori nemici, scriverai la storia della tua saga vichinga, grazie anche alle avanzate meccaniche RPG che ti permetteranno di trasformare il tuo personaggio e di cambiare il mondo intorno a te!

Qual è la trama di Assassin's Creed Valhalla

Il dodicesimo capitolo della saga: un anno dopo gli eventi di Assassin's Creed Odissey, Layla Hassan si trova in New England e si ritrova a indagare sul ritrovamento di Eivor, un guerriero norvegese, il protganosta del gioco che combatte le invasioni dell'Inghilterra del IX secolo. La storia si svolge tra la Norvegia e alcune città dell'Inghilterra, dove vengono suddivise e sequenze della storia tra passato e presente.

Valhalla contiene, inoltre, alcuni elementi narrativi riguardo all'origine degli Isu, una civiltà avanzata che precede l'umanità. Una cosa interessante di Assassin's Creed Valhalla è che il giocatore ha la possibilità di impersonare Eivor scegliendo tra il sesso maschile e femminile. La trama non cambia in virtù di questo aspetto, ma su come il giocatore decide di improntare il carattere di Eivor attraverso la meccanica GTR.

Assassin's Creed Valhalla recensione

Un videogioco epico: narrazione affascinante, storia mozzafiato. Assassin's Creed Valhalla non lascia proprio nulla al caso, straordinario è il focus sull'esplorazione e sul carattere avventuriero del gioco. Le primissime ore di gioco possono sembrare un po' confusionarie, ma una volta entrati nel vivo della storia, non si potrà più tornare indietro.

I fili della trama fuoriscono non subito, ma dopo un po' di tempo e per i più romantici (soprattutto gli amanti della saga Assassin's Creed) sarà straordinariamente bello! Viaggi in terre lontane, battaglie, razzie e tanto altro non dando mai nulla per sontato. E poi, una menzione particolare, la meritano i paesaggi: una cosa del genere probabilmente non si è mai vista in nessun videogioco. L'ambientazione del gioco è a dir poco sbalorditiva!

In tutte e tre le formule è previsto:

Assassin’s Creed Valhalla + DLC: L’alba del Ragnarok

Gioco base su CD + Espansione Scaricabile con codice digitale

