F1 2021 per PS4, PS5, Xbox One e PC a un prezzo incredibile su Amazon

Con l'inizio del nuovo Mondiale è tornata in auge la F1 e l'avvincente lotta per il titolo. E il gioco ufficiale della Formula 1 One World Championship è adesso acquistabile su Amazon per tutte le più diffuse console da videogames.

Possiamo definire F1 2021 un videogioco avvincente e realistico. La ricchezza dei contenuti è senz'altro un aspetto molto interessante, che fornisce valore aggiunto al gioco stesso. La suddivisione tra "Carriera pilota" e "Carriera Scuderia" è inoltre uno degli aspetti più apprezzati dai gamers. Ma la vera e più grande novità è il breaking point: una sorta di modalità storia, che permette di rivivere le emozioni del passato.

Molto interessante anche la modalità split screen per due giocatori e l'opzione esperto per offrire ai giocatori un controllo ancora più complesso e articolato.

Non poteva mancare, ovviamente, la versione per la Play Station 5. Leclerc, Hamilton, Verstappen: tutti i campioni della Formula 1 sono presenti nel gioco ufficiale F1 2021. Attraverso la modalità carriera puoi simulare il percorso reale dei piloti professionisti e raggiungere il titolo di campione del mondo.

Sia le gare che prove libere e le qualifiche sono assolutamente realistiche e ricalcano esattamente l'andamento reale dello sport. E per i momenti di relax c'è l'opzione gara casual: ideale per allenarsi e per passare un po' di tempo in tranqullità, senza la pressione competitiva delle gare. Un momento perfetto per ricaricare le pile e tornate più agguerriti di prima.

Il videogioco F1 2021 è disponibile anche per Xbox One.

Scegli l'edizione che preferisci e aggiungi al carrello il tuo videogame!

Amazon offre la possibilità di acquistare il gioco di Formula 1 anche in versione PC.

