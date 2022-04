Recensione Samsung Galaxy A53 5G 2022: qualità al giusto prezzo

Su Amazon, infatti, è possibile acquistarlo in sconto del 27%, risparmiando così oltre 100 euro sul costo iniziale. Da' un'occhiata e scegli la tua colorazione preferita tra l'Awesome black, blue, peach o white.

Acquista il Samsung Galaxy A53 5G in offerta Amazon

Galaxy A53 5G recensione

Come detto, il Galaxy A53 è assolutamente una garanzia. Lo abbiamo scelto tra la gamma dei Samsung per il suo valore quasi imbattibile: lo consideriamo al top nel rapporto qualità-prezzo.

Si colloca tra gli smartphone di fascia media, ma le prestazioni dn ogni reparto non invidiano i telefoni più costosi. Partiamo dall'estetica: design minimale e futuristico, con la placca in plastica nel retro, capace di non lasciare le impronte delle mani. Lo sblocco e i tasti per il volume sufficientemente larghi: nel complesso la classica qualità costruttiva di Samsung. 8,1 mm di spessore e 189 grammi di peso: molto leggero, grazie anche al materiale con cui è realizzato.

Una nota di merito nelle recensioni la meritano il display (che per larghezza, refresh e risoluzione si distingue da tutti gli altri), la batteria (dotata di grande autonomia, che permette di arrivare anche al secondo giorno di utilizzo di fila) e le fotocamere (pazzeche, di cui la principale di 64 MP).

Nel complesso è un telefono ottimale, difficile trovargli un difetto: se proprio dobbiamo farlo, diciamo il software che non garantisce la stessa fluidità di alcuni smartphone top di gamma. Nel complesso però, possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy A53 è un telefono da acquistare.

Samsung Galaxy A53 5G in offerta su Amazon: acquistalo ora!

Samsung Galaxy A53: scheda tecnica

Dopo la nostra perosnale recensione sul telefono, vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principale del Galaxy A53:

Vivi un’esperienza senza confini con il tuo smartphone 5G. Grazie al Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5" e agli 800 nits di luminosità³ di Galaxy A53 5G, puoi goderti una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto con Eye Comfort Shield.

da 6.5" e agli 800 nits di luminosità³ di Galaxy A53 5G, puoi goderti una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto con Eye Comfort Shield. Ottieni scatti più nitidi con la fotocamera OIS da 64MP dello smartphone Galaxy A53 5G. Espandi la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e cattura tutti i tuoi dettagli con la fotocamera Macro.

dello smartphone Galaxy A53 5G. Espandi la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e cattura tutti i tuoi dettagli con la fotocamera Macro. Alimentato con un processore Octa-core da 5nm, il tuo Galaxy A53 5G ha tutta la potenza di cui hai bisogno per il multitasking. RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del tuo dispositivo fornendoti RAM virtuale aggiuntiva, per consentirti di eseguire app in maniera fluida e divertirti con più attività contemporaneamente.

da 5nm, il tuo Galaxy A53 5G ha tutta la potenza di cui hai bisogno per il multitasking. RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del tuo dispositivo fornendoti RAM virtuale aggiuntiva, per consentirti di eseguire app in maniera fluida e divertirti con più attività contemporaneamente. La batteria da 5.000 (tipica) ti dà ancora più tempo per fare quello che ami: streaming, condivisione, giochi e molto altro. Ricarica rapidamente il tuo smartphone 5G con la carica Ultra-rapida fino a 25W? e riparti in un attimo.

(tipica) ti dà ancora più tempo per fare quello che ami: streaming, condivisione, giochi e molto altro. Ricarica rapidamente il tuo smartphone 5G con la carica Ultra-rapida fino a 25W? e riparti in un attimo. Non basterà certo qualche goccia a fermare la tua voglia di giocare, scattare e riprendere. Galaxy A53 5G è certificato IP67 per resistenza all'acqua e alla polvere.

Samsung Galaxy A53 in offerta su Amazon

Samsung Galaxy A53 prezzo

Il costo del Galaxy A53 5G è forse uno degli aspetti più convenienti di questo telefono. Se acquistato su Amazon, si ha la possibilità di pagarlo ad un prezzo molto vantaggioso, approfittando dello sconto valido in questi giorni che ti farà risparmiare più di 100 €.

Se vuoi approfittare della promo Amazon, clicca sul seguente link:

Promo Amazon Galaxy A53 5G in sconto