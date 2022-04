Recensione Huawei p50 Pro 2022: fotocamera (e prezzo) da top di gamma

Se state cercando un telefono in grado di fare delle belle foto , anzi delle foto straordinarie, siete nel posto giusto. Il tanto atteso top di gamma Huawei p50 Pro è probabilmente il miglior smartphone per quanto riguarda la fotocamera: senza ombra di dubbio l'aspetto più interessante di questo dispositivo.

Huawei p50 Pro è però tanto altro: il prezzo è di quelli importanti, diciamolo subito, ma se cercate qualcosa di assolutamente performante, allora potete prendere in considerazione l'acquisto di questo telefono.

Huawei p50 Pro Golden Black: acquistalo su Amazon

Huawei p50 Pro recensione

La fotocamera lo abbiamo già detto è sorprendente, ma entriamo nel dettaglio: un comparto camere con un software così avanzato difficilmente si può trovare in uno smartphone. La camera principale è da 50 MP, quella in bianco e nero da 40 MP e la grandangolare da 13 MP. Inoltre, il periscopio, utile per ingrandire ha un zoom digitale e un'apertura senza rivali.

Altra aspetto estremamente positivo è la batteria molto potente, con 4360 mAh, che attraverso il cavo riesce a caricare il 50% della batteria in 13/14 minuti. Questa sì che è una carica rapida. Per il completamento 100% della ricarica occorrono 40 minuti circa.

Altra nota apprezzabile è il display: OLED da 6,6'', molto bene anche per quel che riguarda il sensore della luminosità.

In definitiva possiamo affermare che questo telefono, tanto atteso in casa Huawei, è davvero stupefacente. Unica pecca, che già conosciamo, è l'assenza dei servizi Google, ma nel panorama Huawei è senza dubbio il mligliore in circolazione.

Huawei p50 Pro: scheda tecnica

Elencate le caratteristiche generiche, con i punti di forza e alcune riflessioni sul prodotto, passiamo ora agli aspetti più tecnici di questo smartphone. Quelli che interessano ai più e che definiscono appunto la scheda tecnica del Huawei p50 Pro.

Sistema Operativo : HarmonyOS 2.0

: HarmonyOS 2.0 Dimensioni : 158.8 x 72.8 x 8.5 mm

: 158.8 x 72.8 x 8.5 mm Peso : grammi

: Resistenza all'acqua: sì

Sim Card: Nano

Dual Sim

Processore : 1x 3.13 GHz Cortex-A77 + 3x 2.54 GHz Cortex-A77 + 4x 2.05 GHz Cortex-A55

1x 3.13 GHz Cortex-A77 + 3x 2.54 GHz Cortex-A77 + 4x 2.05 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB

Memoria : 512 GB (memoria espandibile)

: 512 GB (memoria espandibile) Risoluzione: 1228 x 2700 pixel

Megapixel Fotocamera: 50 Mp + 40 Mp + 13 Mp + 64 Mp

Dove Comprare Huawei p50 Pro?

Il Huaewi p50 Pro è acquistabile su Amazon da gennaio 2022. Questo prodotto gode della garanzia legale, diritto di recesso e della politica dei resi. Per qualsiasi problema (prodotto difettoso o danneggiato, cambio di idea) è possibile usufruire dei suddetti benefit.

Amazon oggigiorno è diventato il miglior posto per acquistare i prodotti, sia per un discorso economico, che di comodità. Ogni prodotto infatti ti viene consegnato a casa con spedizione gratuita. Se vuoi saperne di più e procedere all'acquista, clicca sul seguente link:

Huawei p50 Pro prezzo Amazon

Il prezzo di Huawei p50 Pro è parecchio alto, non si può negare: supera abbondantemente i mille euro, ma d'altronde per i telefoni con queste caratteristiche il prezzo di mercato è questo.

L'aspetto allettante non è di certo il costo, ma per chi desidera solo il meglio, allora la scelta può ricadere su questo smartphone: uno dei migliori nella fascia top di gamma dei telefoni mobile. Per chi è in grado di esborsare una cifra notevole, consigliamo assolutamente l'acquisto del prodotto. Lo abbiamo selezionato tra i migliori proprio per le sue carrateristiche al top.

