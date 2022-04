Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa a un prezzo bassissimo

Fire TV Stick è la chiavetta che ha conquistato il consenso di tutti quelli che l'hanno acquistata. Per un'esperienza visiva più semplice ed attrativa è nata Fire TV Stick 4K: il nuovo modo di vedere la televisione , più innovativo e tecnologico.

Ciò che permette di fare, in poche parole, Fire TV Stick è di collegare qualsiasi televisore alla connessione internet, semplificando il modo di guardare la tv e permettendo al tuo dispositivo di collegarsi in pochi istanti a qualsiasi piattaforma streaming.

Cos'è Fire TV Stick 4K?

Fire TV Stick 4K è una chiavetta che, collegandola al tuo televisore, ti permette di connetteri su internet e di fruire di qualsiasi contenuto multimediale streaming: dalle serie tv ai film, passando per musica e video di qualsiasi genere.

In sostanza, Fire TV Stick è il dispositivo Amazon che trasforma qualsiasi televisore in una smart tv dalle prestanti performance. Tutto con l'ausilio di un semplice telecomando. La versione 4K permette di vedere i contenuti in 4K Ultra HD.

Come funziona Fire Tv Stick 4K?

Fire Tv Stick funziona in maniera estremamente semplice: basta collegare il tuo Amazon Fire Tv Stick alla porta HDMI del tuo televisore e il gioco è fatto. Per poter utilizzare comodamente il telecomando Fire TV Stick è necessario anche inserire le apposite batterie e connettere il dongle tv alla rete wifi di casa. Quindi ciò che serve, in definitiva, è una connessione wifi e un dispositivo elettronico (che sia tv o monitor del pc).

Cosa posso fare con Fire TV Stick 4K?

Le operazioni che si possono fare con Fire TV Stick sono innumerevoli. Grazie alla connessione internet e ai comandi vocali Alexa, di possono fare davvero tantissime cose:

Vivi il cinema a casa tua - Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD .

. Audio di qualità home theater con supporto per Dolby Atmos

con supporto per Dolby Atmos Migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali.

su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. TV in diretta e gratuita - Guarda la TV in diretta , i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity e molti altri. Guarda gratuitamente contenuti su Pluto TV e YouTube.

, i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity e molti altri. Guarda gratuitamente contenuti su Pluto TV e YouTube. Telecomando vocale Alexa - Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce.

- Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce. Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente compatibili - Chiedi ad Alexa di controllare il meteo, abbassare le luci, visualizzare i video delle telecamere supportate in tempo reale, riprodurre musica e altro ancora.

- Chiedi ad Alexa di controllare il meteo, abbassare le luci, visualizzare i video delle telecamere supportate in tempo reale, riprodurre musica e altro ancora. Semplice e intuitiva - Accedi rapidamente alle tue app preferite, alla TV in diretta e alle sezioni che usi più di frequente dal menu principale.

Configurazione semplice e design compatto, che non si nota - Inseriscila in un ingresso sul retro della TV, accendi la TV e connettiti a Internet per avviare la configurazione.

Fire TV Stick 4K recensione

Fire TV Stick 4K è molto simile al modello precedente, ma si differenzia per un qualità di audio e immagini nettamente superiore. Questa volta Amazon ha toccato quasi la perfezione: in un semplice e piccolo dispositivo c'è davvero tutto. Le potenzialità di Fire TV Stick 4K sono talmente tante che difficilmente si riescono a gestire tutte.

L'esperienza d'uso rimane integra e fluida: con l'apposito telecomando è possibile fare praticamente tutto. Il supporto vocale di Alexa implementa ciò che già risulta essere completo. Nel complesso, Fire TV Stick 4K è consigliatissimo: è la rivoluzione della tv odierna!

