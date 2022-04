Televisore portatile da auto Xoro PTL 1400 in super offerta a tempo limitato

Le mini tv portatili da automobile sono un buono strumento di intrattenimento, soprattutto per i lunghi viaggi in macchina , quando noia e stanchezza fanno da padrone. Quando parliamo di " televisore portatile da auto " facciamo riferimento, ovviamente, a un apparecchio mobile , in grado di ricevere il segnale tv e in alcuni di casi di registrare film, audio e serie tv .

Abbiamo selezionato un mini tv su Amazon che, da questo punto di vista, rappresenta un'ottima soluzione, perché dispone di tutto il necessario e non ha un costo esorbitante. Si tratta del televisore portatile Xoro PTL 1400, che Amazon ha deciso di mettere in offerta a tempo limitato. Scopri la promo e approfitta dell'occasione!

Come funzionano i televisori portatili?

Il televisore portatile è un dispositivo mobile che riceve il segnale tv e che, in alcuni casi, possiede l'entrata USB per vedere contenuti multimediali di qualsiasi genere. I mini tv da auto funzionano molto semplicemente: basta sistemarli dove meglio si crede e il gioco è fatto.

Si raccomanda di non sistemarlo in direzione del guidatore, come si evince anche dal codice della strada. E' meglio che il mini tv da auto faccia compagnia ai bambini, che soprattutto durante i lunghi viaggi spesso si annoiano e vorrebbero vedere qualche film o cartone animato.

Chiaramente ogni tv portatile ha bisogno di una carica per funzionare ma, se ci si prepara per tempo, si può tranquillamente fuire dei contenuti per diverse ore.

Tv portatile Xoro PTL 1400 14 pollici: le caratteristiche tecniche

Dimensioni dello schermo : 14 Pollici 35.5 cm - Risoluzione dello schermo 1920 x 1080 pixel, proporzioni 16: 9

Autonomia 3.5 ore visualizzazione normale / 3.1 ore visualizzazione brillante - Alimentazione 12V DC / 2A - Dimensioni: 362 x 205 x 30.5 mm - Capacità della batteria 4500 mAh / 7.4 V. Tecnologia della batteria agli ioni di litio

Consumo 24 W max. / 0.46 W standby - Tempi di ricarica: circa 4.5 ore con TV spenta / circa 6.5 ??ore con TV accesa - Uscita audio 2 x 2 W RMS stereo

Televideo , sottotitoli - Alimentazione antenna 5V / max; alimentazione da 100 mA per l'antenna attivabile - 1 x Ingresso HDMI IN - 1 x Uscita Audio Analogica presa jack da 3.5 mm

Temperatura 5 deg; c - 37 deg; c - Umidità <90% senza condensa

1 x XORO PTL 1400 - 1 x Telecomando - 1 x Antenna con amplificatore - 1 x Alimentatore 100-240 V AC - 1 x Cavo adattatore per auto 12-24 V - 1 x Manuale d'uso Italiano

Configurazione del canale audio surround: 3.1

Quanto costa un tv portatile da auto?

Un televisore portatile da auto può costare fino a diverse centinaia di euro. Ciò che fa la differenza, chiaramente, è la qualità del prodotto e le sue caratteristiche. Tra i migliori in commercio oggi, ne abbiamo selezionato uno che dal punto di vista qualità-prezzo offre una soluzione molto vantaggiosa e conveniente: Xoro PTL 1400, un dispositivo con tutte le funzioni necessarie, con uno schermo abbastanza ampio e un tempo di durata più che sufficiente. Acquistandolo su Amazon in questi giorni, inoltre, avrai la possibilità di usufruire di uno sconto speciale. Scoprilo con il seguente link:

