Nuovo Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker per PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Lego Star Wars è il videogioco che sta riscuotendo particolare successo in tutto il mondo. Ne parlano tutti bene: piovono recensioni positive da ogni esperto di videogames, addirittura Famitsu (la nota rivista giapponese per videogiochi) ha citato il gioco come tra i migliori del mese, ottenendo come voti tre 8 e un 9.