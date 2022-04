Maglietta Ferrari F1 di Charles Leclerc per bambini

Nell'anno che potrebbe essere quello giusto per la scuderia Ferrari in Formula 1 , vogliamo proporvi questo accessorio ufficiale della collezione Ferrari che renderà felici i più piccoli e che accompagnerà i vostri weekend di F1 all'insegna del tifo italiano.

Si tratta di una maglietta rossa, ovviamente targata Ferrari, con l'immagine di Charles Leclerc in primo piano. Una maglia dedicata ai più piccoli, con il cavallino rampante sulla manica e il logo originale della scuderia. Se desideri acquistarla, puoi selezionare prima la taglia che deisideri e procedere all'acquisto.

Maglietta Ferrari Leclerc per bambini in offerta Amazon

Maglietta Ferrari Leclerc da bambino

Mantiene il tuo sostegno al pilota della Ferrari con la maglietta Leclerc

Dimensione ridotta per i fan junior

Presente un grande motivo sul davanti e lo stemma Scudetto

Prodotto con licenza ufficiale Ferrari, fa parte della collezione per fan della Ferrari che comprende giacche, magliette, felpe e accessori della marca destinati a tutti i tifosi

Maglietta Leclerc Ferrari: una storia tutta italiana

La Ferrari è una casa automobilistica fondata nell'ormai lontano 1947 a Maranello. Divenuto ormai famosa per la sua scuderia nel campionato di Formula 1, la Ferrari è anche e soprattutto un vanto dell'italianità.

La scuderia Ferrari infatti fu fondata da Enzo Ferrari, che ancora oggi è la principale divisione del reparto corse. Il simbolo storico del cavallino rampante ha scritto pagine importanti di storia sportiva, tanto da diventare nel 2013 e nel 2014 il marchio (quello Ferrari) più influente al mondo.

Oggi la Ferrari è riconosciuta ovunque come una delle automobili più apprezzate e ammirate del pianeta, e la sua scuderia di Formula 1 ci è invidiata da ogni luogo sulla faccia della Terra. Charles Leclerc ha l'onore di rappresentarla a livello mondiale e di gareggiare per la sua gloria. Acquista la sua maglia e tifa anche tu Ferrari!

Maglietta Ferrari di Charles Leclerc: il pilota di Montecarlo

L'immagine di Leclerc in piedi sulla Ferrari con la mano rivolta verso il cielo è una di quelle immagini di cui difficilmente ci si scorda. Il bambino, ormai cresciuto, di Montecarlo era stata accolto dall'Academy, quando gli insegnamenti del padre - suo mentore - gli facevano da scudo. Poi, una volta scomparso il padre, Charles si è ritrovato da solo a combattere e a farsi valer: a solo 19 anni conquistò il suo primo titolo mondiale.

In pochi anni Leclerc si è rivelato uno dei piloti più forti al mondo: la Ferrari ha puntato su di lui e oggi ne è il punto di riferimento. Sì, perché è vero che gareggiare per la Ferrari è un onore, ma la scuderia di Maranello è più che fiera di avere in squadra un campione come Leclerc. Un uomo, prima che uno sportivo.

Quanto costa la maglietta Ferrari di Leclerc?

Disegnato il ritratto di uno degli sportivi più apprezzati al mondo, possiamo ora parlarvi della maglietta che lo ritrae. Sicuramente con una consapevolezza diversa.

La maglia, come detto, è un prodotto ufficiale Ferrari. Ovviamente di colore rosso, raffigurante Leclerc che esulta, con l'immancabile numero 16 e la scritta del suo nome. Le dimensioni del collo sono: 27.94 x 25.4 x 0.61 cm. Si ricorda di selezionare la taglia prima dell'acquista, impostando l'età del bambino a cui si vuole regalare la T-Shirt.

