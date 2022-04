Offerta formato scorta - Birra Poretti 4 Luppoli Lager - Confezione da 24

Se sei un amante della birra o semplicemente hai fiuto per gli affari, ecco la promozione che fa al caso tuo! Amazon mette in sconto una confezione di 24 bottiglie di birra Poretti 4 Luppoli (formato da 33 cl ) ad un prezzo pazzesco.

La birra Poretti 4 Luppoli è una lager, con gradazione alcolica 5,0%. Si presenta con un aspetto limpido e dal colore paglierino (è una chiara). La vera pecuiliarità di questa birra è l'aggiunta del quarto luppolo, che fornisce alla bevanda una schiuma più intensa e un sapore più particolare, che ricorda l'aroma della pianta.

Il costo della Poretti 4 luppoli si aggiura attorno ai 2 €, ma approfittando di questa promozione Amazon, hai la possibilità di pagarla 65 centesimi a bottiglia: un prezzo davvero incredibile. Se sei interessato alla promo, clicca sul seguente link:

Offerta Birra Poretti 4 Luppoli: 24 bottiglie da 33cl su Amazon

Birra Poretti 4 Luppoli: ingredienti

La Poretti 4 Luppoli è una birra lager a bassa fermentazione. La sua caratteristica, come già detto, è il quarto luppolo, coltivato in Italia. Questo luppolo è il Cascade: uno dei più utilizzati anche negli Stati Uniti per la coltivazione.

Ciò che fornisce il Cascade alla Poretti è un gusto con spiccata armonia e delle note aromatiche e fruttate che ne addolciscono il sapore. Possiamo affermare con certezza che la Poretti è una delle birre più apprezzate in Italia.

Per informazione: il birrificio Angelo Poretti è un birrificio italiano, che a seguito di varie acquisizioni è diventato marchio Calsberg. La storia e la natura di questa birra rimangono autenticamente italiane.

Birra Poretti 4 Luppoli: recensione

Le opinioni sulla birra Poretti sono assolutamente positive e interessanti. Sul gusto del prodotto non c'è molto da dire: partendo dal presupposto che dipende molto dalle preferenze sulla tipologia della birra, la 4 Luppoli Poretti è sicuramente conosciuta da tutti. E questa tipologia (appunto, quella con 4 luppoli) è tra le più apprezzate del birrificio Angelo Poretti.

Le recensioni, nello specifico, sono più rivolte al servizio di spedizione Amazon che al prodotto in sè. La consegna delle birre è gratutia e avviene nel giro di pochi giorni. L'imballaggio è assolutamente stabile e il rischio che si riportino danni sulle bottiglie è praticamente ridotto al minimo.

Offerta Birra Poretti 4 Luppoli: il prezzo

E ora passiamo al prezzo: l'aspetto più interessante di questa offerta. Facciamo una premessa: la birra Poretti 4 Luppoli può costare circa 2 euro, se acquistato al supermercato, di più, chiaramente se comprata al bar o al pub.

L'offerta Amazon mette a disposizione di tutti i suoi clienti l'opportunità di comprare la confezione da 24 bottiglie (nel formato da 33 cl) all'incredibile prezzo di 15,60 €. Su questo importo è applicato un ulteriore sconto rispetto al prezzo di partenza, che di per sè è già molto conveniente. Insomma, non c'è molto da aggiungere riguardo il pricing. Se sei interessato, vai sulla promo dedicata attraverso questo link:

