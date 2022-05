5 monopattini elettrici a prezzi scontati su Amazon

Hanno invaso tutte le città d'Italia, sono diventati i protagonisti delle strade: i monopattini elettrici. Ma perché vanno così tanto di moda? Beh, ovviamente perché sono comodi: non sostituiscono le auto per i lunghi viaggi, ma per la mobilità nella città sono davvero fantastici. Addio traffico, problemi di parcheggio e prezzi folli per la benzina. Per non parlare del discorso legato all'inquinamento...