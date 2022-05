Panca da palestra pieghevole: le migliori offerte di Amazon

Abbiamo selezionato sull'e-commerce di Amazon 4 panche da palestra , ideali per allenarsi a casa in maniera completa. Si tratta di panche pieghevoli multifunzione , che permettono di svolgere un'ampia serie di esercizi per allenare tutto il corpo . Andiamole a vedere nel dettaglio.

Panca pieghevole regolabile in offerta

Panca con manubri con 4 posizioni del sedile regolabili, 6 posizioni dello schienale e 3 posizioni dei piedi. Grazie alle numerose opzioni di regolazione, il sedile può essere utilizzato non solo come panca piana, ma anche in varie impostazioni per posizione seduta e sdraiata.

La verniciatura a polvere nera protegge le parti metalliche dalla corrosione e dai graffi, un telaio stabile è realizzato in tubolare d'acciaio, i piedini, larghi 66 cm, conferiscono alla panca multifunzioneun appoggio molto sicuro ed evitano che si ribalti lateralmente anche durante l'allenamento con pesi pesanti. Grazie ai carichi fino a 150kg, è adatto anche per aumentare i pesi di allenamento.

Acquista la tua panca pieghevole multifunzione su Amazon