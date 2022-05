Cassa Bluetooth portatile JBL GO 3 resistente all'acqua in offerta su Amazon

Uno di questi è sicuramente la cassa bluetooth portatile JBL GO 3: un vero gioillino della casa, facile da trasportare, con un look elegante, resistente all'acqua e soprattutto... Dalle ottime performance. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche di JBL GO 3

JBL GO 3: cassa bluetooth in offerta Amazon

Cassa bluetooth JBL GO 3 scheda tecnica

La cassa JBL GO 3 può essere scelta in diverse colorazioni: dal classico nero a tinte più particolari, come quella mimetica. La sua praticità sta tutta nelle dimensioni piuttosto pratiche:

Dimensioni : 87,5 × 75 × 41.3 mm

87,5 × 75 × 41.3 mm Peso : 209 g

Proprio per questo motivo, JBL GO 3 ti permette di ascoltare la musica in qualsiasi posto, anche in quelli più disagiati, perché questa cassa è resistente all'acqua, alla polvere e alla sabbia. Insomma, è davvero adatta a tutti i contesti!

Molto prestanti anche le caratteristiche tecniche che riguardano la connettività (bluetooth 5.1), l'audio che è all'altezza di ogni situazione (anche le più caotiche) e la batteria da 2,7 Wh che permette la riproduzione musicale fino a 5 ore senza fili.

JBL GO 3: cassa bluetooth in offerta Amazon