I 10 migliori gonfiabili da piscina per l'estate 2022: acquistali su Amazon

Con l'estate alle porta, abbiamo deciso di selezionare una serie di gonfibili che possano farvi compagnia durante la bella stagione . Non si tratta dei soliti gonfiabili, quelli che vedi in qualsiasi spiaggia ogni anno, ma di prodotti assolutamente esclusivi , unici nel loro genere e soprattutto... divertentissimi . Andiamoli a vedere insieme

I migliori gonfiabili su Amazon

Il primo che vi presentiamo è un gonfiabile molto particolare: si tratta di un "materassino per bevande". Esatto, proprio così. Per le feste a tema in piscino, ecco il gonfiabile adatto al vostro divertimento: ampio, resistente e soprattutto idoneo per il raffreddamento delle vostre bevande grazie al pvc di alta qualità.

Gonfiabile palma cooler per bevande

Per un relax più sobrio, ecco il materassino a forma di nuvola: un gonfiabile adatto per la piscina e per il mare, dal design di qualità premium e dalle caratterstiche molto particolari, come quella di poggiabicchieri. Questo materassino ha ben 8 fori per riporre bicchieri, snack, cellulari e tutto quello che vuoi! Grazie al refrigeratore può contenere bevande per prepararle e mantenerle ghiacciate.

Materassino nuvola con fori e refrigeratore

Per i più piccoli e non solo, c'è anche il gonfiabile a forma di lama. Un prodotto molto largo, su cui ci si può stare comodamente in due persone. Amazon ha dedicato a questo materassino uno sconto speciale. Ecco alcune caratteristiche:

Dimensioni: 201 x 147 x 173 cm

Portata massima: 200 kg

Dotato di 2 maniglie resistenti

Incluso portabicchieri

Gonfiabile Lama in offerta su Amazon