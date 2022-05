I migliori palloni da Futsal - calcio a 5 - disponibili su Amazon

Il Futsal , conosciuto anche come calcetto o calcio a 5 , è uno sport in cui si sfidano due squadre composte da 5 giocatori (un portiere e quattro giocatori di movimento) ciascuno. Esattamente come nel calcio, l'obiettivo è quello di fare più gol della squadra avversaria per vincere la partita.

In Italia è uno sport molto diffuso, praticato dai professionisti ma anche, e soprattuto, da tantissime persone a livello amatoriale. Proprio per questo, abbiamo selezionato 4 tra i migliori palloni da futsal su Amazon, disponibili in offerta ad un ottimo prezzo. Andiamoli a vedere.

Pallone da calcio a 5: Mitre Impel Futsal

Come la tradizione vuole, questo pallone da calcetto è un pallone a rimbalzo controllato, per far sì che il controllo della palla sia più facilmente gestibile all'interno del ridimensionato campo da calcio a 5. Ecco di seguito alcune informazioni generali sul Mitre Impel Futsal:

Schiuma morbida da 3,5 mm, ideale per praticare

Design a 32 pannelli per prestazioni affidabili e lunga durata

Costruito per un controllo ottimale e un quarto di passaggio ravvicinato

La palla viene consegnata sgonfiata

