Adrenalina. My untold stories - il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic

Nessuno sapeva che in quell' ottobre del 1981, a Malmo , comune con 350.000 abitanti in Svezia, sarebbe nato uno dei calciatori più forti e vincenti del mondo e icona della nazionale svedese.

Zlatan Ibrahimovic è un'icona del calcio internazionale, e ha pubblicato qualche tempo fa il suo 3° libro: Adrenalina. My untold stories, edito da Cairo e disponibile in super offerta su Amazon.

"Adrenalina": il libro di Ibrahimovic in offerta su Amazon

Di presentazioni Zlatan Ibrahimovic non ne ha bisogno, tutti gli amanti del calcio e dello sport in generale sanno di chi si sta parlando. Un campione che ha vinto in qualunque squadra in cui abbia giocato in una carriera ventennale. Alla soglia dei 40 anni e senza la sensazione che voglia appendere gli scarpini al chiodo, Ibra pubblica il suo terzo scritto, un'opera più matura rispetto alle altre che ripercorre i momenti più importanti e significativi della sua carriera.

Un viaggio quello che racconta il calciatore svedese, in cui mostra anche i lati più nascosti e intimi del suo carattere, quasi a voler mostrare ai milioni di tifosi che si sono innamorati nel corso del tempo delle sue giocate, il lato umano che si cela dietro al giocatore, non temendo di rivelare anche le fragilità e le debolezze che sul campo di gioco spesso non vengono prese in considerazione.

