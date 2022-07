F1 Manager 2022: ordinalo ora su Amazon per averlo il giorno dell'uscita!

Per tutti gli appassionati di Formula 1 ecco il primo videogioco che vi permetterà di gestire tutti gli aspetti del team : da quelli tecnici alle prestazioni dei piloti, fino alle strategie per acquisire dei vantaggi rispetto agli avversari.

F1 Manager 2022 è questo e tanto altro. Lo stavamo aspettando in tanti, ora è disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon sia per PlayStation 4 che per Play Station 5 e Xbox. Scegli la versione che fa al caso tuo e inizia la grandiosa carriera da manager di Formula 1!

F1 Manager 2022 per PS4

F1 Manager 2022 per PS5

F1 Manager 2022 per Xbox

F1 Manager 2022 recensione

Dopo aver provato il gameplay, possiamo dire che F1 Manager 2022 è davvero molto affascinante. Non semplice, lo diciamo subito, ma entusiasmante e avvincente.

Ci è piaciuto molto il modo di dover gestire gli obiettivi di gara e quelli stagionali, la gestione dei budget per la scuderia e l'attività di scouting che ti permetterà di scoprire nuovi orizzonti.

Oltre a tutto questo, F1 Manager 2022 ti permette di viviere a 360 gradi il mondo dei motori, in un percorso di crescita che ti accompagnerà fino a grandi risultati.

Tra le note di merito, vogliamo menzionare anche la possibilità di familiarizzare con i piloti e la possibilità di accelerare i tempi, soprattutto per quanto riguarda i weekend di gara, quando qualifiche e gara hanno la durata normale. Per il resto il gioco è ancora presto per poterlo giudicare in maniera del tutto completa, è appena uscita, ci vorrà ancora un po' di tempo. Prima impressione: ottima. Da acquistare assolutamente!

F1 Manager 2022 per PS4

F1 Manager 2022 per PS5

F1 Manager 2022 per Xbox