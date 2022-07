Xiaomi Redmi Note 11: scheda tecnica, caratteristiche e prezzi

Xiaomi è una multinazionale cinese che non ha bisogno di presentazioni. Uno dei leader mondiali nella produzione di cellulari ma anche nella realizzazione di portatili, app e dispositivi per la casa.

Da qualche settimana Xiaomi ha lanciato sul mercato il suo ultimo prodotto, che riguarda la telefonia, che punta ad essere uno degli smartphone più venduti a livello globale: stiamo parlando del nuovo Xiaomi Redmi Note 11, che da oggi potrete trovare in sconto sullo store di Amazon ad un prezzo davvero vantaggioso.

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11, nasce per coniugare due aspetti molto importanti per quanto riguarda l'acquisto di un telefono: elevate prestazioni e prezzo consono. In effetti se si prendono in analisi le proprietà tecniche e le tecnologie con cui è realizzato questo smartphone è evidente quanto sia un eccellente prodotto con prestazioni elevate ad un prezzo davvero alla portata di tutti, grazie anche allo sconto messo a disposizione da Amazon.

Xiaomi Redmi Note 11: recensioni

Leggendo i commenti delle persone che hanno già acquistato il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 possiamo notare quanto sia stato elogiato l'ultimo nato in casa Xiaomi, che ha deciso di realizzare un prodotto al top di gamma ad un prezzo molto basso.

Tra le caratteristiche più importanti troviamo sicuramente il display AMOLED FHD da 6.43 pollici con gamma di colori DCI-P3 che fornisce dettagli più vivaci, raggiungendo fino a 1000nit per una visibilità dello schermo anche in pieno giorno, quando la luce solare è al massimo della sua luminosità. La risoluzione dello schermo è di 2400x1080 pixel. Il vetro dello schermo frontale è protetto dal Gorilla Glass 3, non impermeabile ma resistente agli schizzi.

Esteticamente lo Xiaomi Redmi Note 11 si presenta con un design minimal e frame rettangolare molto sottile, con uno spessore di 8.09 mm e un peso di 179 gr. La back cover ha una rifinitura opaca che garantisce un presa solida e sicura grazie all'elevato grip. La back cover opaca inoltre evita di lasciare fastidiose impronte sul cellulare, anche grazie al suo trattamento oleofobico.

