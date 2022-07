Honor Magic 4 Pro: scheda tecnica, caratteristiche e prezzi

Scopri l'offerta disponibile su Amazon del nuovo Honor Magic 4 Pro: un must have per immortalare foto e video di questa stagione estiva

19 . 07 . 2022 07:57 2 min

123 Successiva Honor, la divisione nata come costola della casa madre, Huawei, torna con prepotenza sul mercato dei cellulari con il suo ultimo nato: l'ultra tecnologico Honor Magic 4 Pro uno smartphone dalle peculiarità incredibili in termini di potenza, gaming e fortemente all'avanguardia sotto l'aspetto multimediale, con una fotocamera di livello professionale. Un costo nemmeno troppo elevato se si pensa alle capacità di questo cellulare, pronto a collocarsi tra i primi 3 top di gamma in questa fascia di prezzo. Le componenti del nuovo Honor Magic 4 Pro, sono di altissimo livello non solo a nei materiali, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le tecnologie con cui è realizzato. Honor Magic 4 pro in offerta su Amazon Honor Magic 4 Pro: il prezzo e dove comprarlo Il nuovo Honor Magic 4 Pro è disponibile in Italia sul sito di Amazon. Ricordiamo che questo smartphone si colloca tra i cellulari di fascia alta e il prezzo di conseguenza rispecchia il suo valore commerciale. Il costo dell'Honor Magic 4 Pro è di 1.049 euro, con uno sconto del 5% in esclusiva sul sito di Amazon. Il cellulare arriverà a casa vostra con la consegna totalmente gratuita, e grazie alla politica dei resi e la garanzia legale, l'articolo potrà essere restituito entro i 30 giorni dall'acquisto. Honor Magic 4 pro in offerta su Amazon 123 Successiva

