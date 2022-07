Xiaomi Redmi Note 10 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

Il 4 marzo 2021 l'azienda cinese Xiaomi ha lanciato sul mercato internazionale il suo Redmi Note 10 5G , uno smartphone pensato per garantire elevate prestazioni in termini di potenza, ad un prezzo adatto alle tasche di tutti. Lo Xiaomi Redmi Note 10 5G in effetti si colloca in quello spazio tra i cellulari di fascia di prezzo medio , che tuttavia strizza l'occhio a dispositivi con una caratura più alta.

Uno degli aspetti più interessanti dello Xiaomi Redmi Note 10 5G, oltre le qualità e le tecnologie con cui è realizzato, è lo sconto che Amazon mette a disposizione dei suoi clienti su tutti i modelli della serie. Sullo store infatti si avrà la possibilità di scegliere tra le 5 versioni di questo telefono: il modello 4+ 128 GB, il 64 GB, il 128 GB, la versione Large e la One Size. Su tutti sono applicati degli sconti che oscillano tra il 20 e il 40%, a seconda del tipo di dispositivo scelto.

Xiaomi Redmi Note 10 5G in offerta su Amazon

Xiaomi Redmi Note 10 5G: recensione

Adesso analizzeremo passo dopo passo le peculiaritità più importanti di cui dispone lo Xiaomi Redmi Note 10 5G. Una recensione utile per conoscere gli aspetti principali di questo smartphone, per avere una panoramica completa e chiara dell'articolo.

Il design dello Xiaomi Redmi Note 10 5G è decisamente minimale: scocca realizzata in plastica molto resistente, ha delle cornici decisamente ottimizzate per un confort durante l'uso molto elevato. La back cover è lucida con il frame opaco che vi permetterà di non lasciare le impronte delle dita. Eccellente la risposta del touch and fell. Il cellulare ha un peso modesto: solo 190 grammi. Sul lato sinistro è disposto lo slot per l'inserimento delle 2 sim: una delle due potrà essere comodamente sostituita con l'espansione della memoria tramite microSD.

Il display dello Xiaomi Redmi Note 10 5G è un 6,5 pollici Full HD+ con il refresh rate a 90 Hz. Uno schermo che si allinea alle fasce di prezzo dei competitor, dotato di un ottimo rendimento anche alla luce solare. Di livello superiore rispetto ad altri la personalizzazione dello schermo, con diverse opzioni per settare i parametri del display, come il cambio di frequenze la combinazione dei colori.

Il processore che monta lo Xiaomi Redmi Note 10 5G è un Dimensity 700 5G della Media Tek, un octa core da 2,2 GHz e possiede il modem 5G integrato. Un processore assai performante che permette a giochi ed applicazioni di girare velocemente e senza interruzioni. Il software è un Android 11, molto fluido e veloce con tutte le funzioni del caso: clonazione delle app, area notifiche e le finestre a comparsa.

Davvero degno di nota è il comparto multimediale dello Xiaomi Redmi Note 10 5G. Dotato di tre fotocamere posteriori, una da 48 MP e le altre due che si dedicano a macro e profondità da 2 MP. Eccellenti gli scatti alla luce del sole naturale, grazie al lavoro della fotocamera macro che rende le foto nitide e con colori perfettamente bilanciati. La Cam frontale è da 8 MP per selfie di assoluta qualità.

La batteria ha una capienza di 5000 mAh con la possibilità della ricarica rapida e una durata di un giorno e mezzo.

