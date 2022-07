Apple iPad (10,2", Wi-Fi, 64GB) 9a generazione 2021: scheda tecnica, recensione e prezzo

Apple continua la sua rivoluzione nel campo della tecnologia, realizzando un Ipad estremamente avanzato, con molte marce in più rispetto ai precedenti. Uno strumento capace di sostituire ( pur sempre con dei limiti) il classico computer portatile e perfetto per l'utilizzo della didattica a distanza.

Apple iPad (10,2", Wi-Fi, 64GB) 9a generazione 2021: la recensione

Sono tantissime le considerazioni da fare sul nuovo Apple iPad 9a generazione, un prodotto realizzato con le più sofisticate tecnologie del momento sotto ogni punto di vista: dal processore, al display nonché la sua eccellente accessibilità. D'altronde il marchio Apple è sempre sinonimo di garanzia, con milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo, e che pone la società americana come leader indiscusso nel campo della telefonia e non solo.

L'intento è quello di proseguire sulla linea della continuità rispetto alle precedenti versioni, ma con alcuni miglioramenti che fanno davvero la differenza, a partire dal processore. Il chip montato sull'Apple iPad 9a generazione è l'A13 Bionic, un processore estremamente potente e voloce in grado di far girare app e giochi in maniera fluida e in totale scioltezza, Un upgrade che in termini di numeri denota un aumento della potenza del 20% rispetto ai suoi predecessori.

Aumentata nettamente la sua longevità. La Ram è di 3 GB adeguata per la gestione di tutte le operazioni grazie anche all'ottimizzazione di IPAD OS. Raddoppiata anche la memoria di archiviazione con i due tagli disponibili: uno da 64 e l'altro da 256 GB.

Design in linea con le precedenti versioni con cornici spesse e scocca lucida in alluminio, con il tasto home che racchiude il Touch ID. La disposizione dei tasti rimane invariata e anche la presenza del jack audio 3.5 mm.

Il display è un Led IPS da 10.2 pollici a 60Hz con una risoluzione da 2160 x 1620. Si tratta di un display di eccellente qualità anche nella taratura dei colori e nella profondità dei neri, perfettamente bilanciati. Perfetto l'antiriflesso che garantisce un'ottima visione anche nelle situazioni di forte luce solare grazie anche alla presenza del True Tone che gestisce autonomamente il bilanciamento del bianco a seconda della luce.

Il comparto multimediale dell'Apple iPad 9a generazione presenta delle importanti novità rispetto alle precedenti versioni di Ipad. La fotocamera posteriore è un grandangolo da 8 MP e uno zoom digitale di 3x. Scatti nettamente migliorati anche grazie al processore A13 Bionic con un auto focus quasi da professionista. I video possono essere registrati fino a 1080p a 30 fps.

La fotocamera frontale passa da una modesta 1.2 MP ad una ultrawide da 12 MP eccellente per videochiamate e conferenze. La batteria garantisce una durata di dieci ore, nonostante il miglioramento del processore.

