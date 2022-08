Gli attrezzi più adatti per allenarsi a casa senza andare in palestra

L'estate è quasi finita. In molti stanno rientrando dalle ferie e, in questo periodo, uno dei chiodi fissi di tutti quelli che si sono lasciati andare col cibo, l'alcol e il relax è quello di rimettersi in forma il prima possibile.

Perché si sa che uno dei buoni propositi di quando finisce l'estate è sempre quello di ritrovare la forma giusta. Il che non equivale necessariamente all'abbonamento in palestra. In questo articolo vediamo alcuni dei migliori attrezzi per allenarsi a casa. Li puoi acquistare su Amazon ad un ottimo prezzo e riceverli comodamente a casa tua.

Panca pesi pieghevole e regolabile

Uno dei prodotti intramontabili del fitness è sicuramente la panca: l'attrezzo che ti serve per allenare praticamente ogni parte del corpo. Per un allenamento versatile e completo, la panca è senz'altro uno dei migliori accessori: pettorali, bicipiti, tricipiti, spalle e tanto altro.

Ecco alcune specifiche tecniche sull'attrezzo:

Dimensioni e capacità di carico:

Dimensioni : (L x L x A) 160 x 121 x 120 cm;

: (L x L x A) 160 x 121 x 120 cm; Piegato : (L x L x A) 157 x 65 x 121 cm;

: (L x L x A) 157 x 65 x 121 cm; Sede (LxW): 38 x 25 cm;

(LxW): 38 x 25 cm; Schienale (LxW): 75 x 25 cm;

(LxW): 75 x 25 cm; Gomito (LxB): 31 x 25 cm;

(LxB): 31 x 25 cm; Spessore : 5 cm;

: 5 cm; Peso massimo utente circa 150 kg.

Panca pesi pieghevole e regolabile su Amazon

Push up board per allenamento a casa

Il Push up Board multifunzione 12-in-1 è in assoluto uno degli attrezi più completi in assoluto. In base ai diversi fori sulla tavola, cambia la forza dei muscoli durante il push-up, puoi esplorare 12 tipi di allenamenti emozionanti e iniziare esercizio di gruppo muscolare.

Con una capacità di carica di circa 200 kg e un'etichetta antiscivolo, questa tavola di allenamento rende tutti gli esercizi più facili e sicuri. Occupa poco spazio, lo puoi tenere dentro casa o in giardino ed è adatto a tutti: principianti o professionisti.

Push up board per allenamento a casa