L'attrezzatura per giocare a Padel: tutto quello che ti serve avere

Dire che sia lo sport del momento, oramai è riduttivo. Il padel non è più una moda passeggera, ma uno sport a tutti gli effetti. Esploso solo pochi anni fa, ha conquistato tantissime persone che una volta scoperto il gioco non si sono più fermate.

In tanti si sono riversari sui campi da padel, ormai ovunque in tutta Italia, ma non tutti ci vanno con la giusta attrezzatura. In questo articolo vediamo tutto quello che serve per giocare a padel. Ogni accessorio, puoi acquistarlo su Amazon cliccando sull'apposito link.

Padel palline professionali: confezione da 3

Palla da padel di alta qualità

La palla Dunlop Pro è approvata dalla Federazione Internazionale di Padel

La Pro Padel è la palla più amata dai giocatori di ogni livello

Rimbalzo perfetto, durata e grande visibilità

Creata con la migliore gomma e feltro di alta qualità

Racchetta Padel: EVO DELTA 2022

Versatilità, potenza, sensibilità e comfort si combinano nell'EVO, che è fatto per tutti i principianti nello sport

Tecnologia: Innegra

Sintetico

Peso: 365 g

Dimensioni della testa: 511 cm²

Protezione racchetta Padel

2 pezzi di protezioni con materiale forte e resistente

Durevole grazie al materiale ruvido di alta qualità e adattabile al telaio della racchetta

Adesivo incluso { EAT - SLEEP - PAADEL - REPEAT} . Dimensioni dell'adesivo 55 x 55 mm

Dimensioni 35 x 370 mm

Borse per racchetta da Padel

Per un prodfessionista che si rispetti non può di certo mancare la borsa per la raccchetta. Noi ne abbiamo selezioante due: una Dunlop Tour Competition e l'altra Head Core Padel, entrambe di qualità elevata per veri campioni del padel

