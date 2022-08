Grand Theft Auto: The Trilogy per PS4 in super sconto su Amazon

I gamer di tutto il mondo sono in trepidazione per sapere quando uscirà il nuovo Grand Theft Auto VI , il gioco spara tutto che appassiona da anni adulti e ragazzi. Uno tra i videogame più venduti e amati della storia, ideato dalla casa Rockstar Games, che conta 5 capitoli principali, due secondari e ben 5 spin-off.

Proprio per questo la Rockstar ha deciso di pubblicare una mini raccolta, che comprende in un solo disco 3 dei capitoli più riusciti ed apprezzati di sempre. Grand Theft Auto: The Trilogy è disponibile su Amazon per Play Station 4 ad un prezzo davvero incredibile, anche perchè comprende in un solo articolo, Grand Theft Auto III: tutto ha inizio a Liberty City, Grand Theft Auto Vice City: benvenuti negli anni '80 e Grand Theft Auto: San Andreas.

Nonostante il gioco sia realizzato per PS4, sarà possibile usufruirne anche per chi possiede la console nex gen, ossia la PS5.

Grand Theft Auto the Trilogy per PS5

Grand Theft Auto: The Trilogy recensione

Una scelta, quella di riunire 3 capitoli in uno, per celebrare il ventennale dell'uscita di GTA III, un caposaldo nell'universo dei videogiochi. Rockstar anzi tutto ha cercato (ed è riuscita) a migliorare la grafica di giochi ormai usciti da molti anni, rendendoli moderni e accattivanti.

Nel capitolo " Vice City", ad esempio, il restyling ha regalato ai fan una città più colorata e bella da vedere, e anche nel game play i miglioramenti sono palesi. In "San Andreas" CJ e la sua gang si trovano in ghetti meno sciatti, rispetto alla versione originale, che forse rende il capitolo molto meno "street" rispetto al gemello, ma che comunque è compensato da un impianto di gioco più vario e complesso.

Uno degli upgrade più apprezzati è sicuramente la modalità, in linea con l'ultimo uscito della serie (GTA V), che riguarda la mira e l'aggancio durante le sparatorie, e la presenza di una ruota con cui scegliere le armi nel proprio arsenale decisamente più smart rispetto al passato.

Grand Theft Auto the Trilogy per PS4