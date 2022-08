I migliori zaini per scuola elementare 2022 disponibili su Amazon

Comprare lo zaino è sempre un momento delicato, cruciale in quanto inizia a stimolare la presa di posizione dei bambini e la presa di coscienza di ciò che gli piace e come lo vogliono comunicare al mondo. Avere lo zaino giusto può far iniziare la scuola nel modo più stimolante , che si tratti del primissimo giorno di scuola in assoluto o di un semplice rientro. Voi ve la ricordate l’emozione di quei giorni? Sicuramente vi ricordate l’indecisione riguardo a quale zaino comprare, che spesso portava i vostri genitori a fare più giri in cartoleria alla ricerca dello zaino giusto… Ora le cose sono cambiate (per fortuna) e, sebbene la scelta sia molto più ampia, abbiamo la possibilità di scegliere lo zaino anche all’ultimo. Quindi vediamo insieme quali sono i migliori zaini per la scuola elementare disponibili su Amazon e iniziamo insieme questo anno scolastico con il piede giusto.

Zaino Scuola SJ GANG - BIG ANIMALI FANTASY

Questo zaino è perfetto per la scuola elementare, capiente al punto giusto, 21 litri, ma al contempo estremamente di carattere. Si tratta di una cartella con grande carattere, per gli amanti dei colori vivaci e degli animali fantastici. Questo zainetto è dotato di doppio scomparto estensibile tramite zip laterali e delle incredibili orecchie in pelliccia sollevabili tramite sistema ad aria attivabile dallo spallaccio con pulsante a pressione. Insomma è uno zaino futuristico, reso comodo da indossare sulle spalle grazie allo schienale Ergosystem preformato e gli spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto, mentre il fondo integrato mantiene la struttura inalterata, garantendo la stabilità del contenuto anche a pieno carico.

Zaino Multifunzionale Jackpack

Continuiamo a esplorare l’offerta Amazon dei migliori zaini per la scuola elementare con un altro modello molto vivace. Questo zaino multifunzionale ha dei colori estremamente sgargianti ed è molto capiente (32 litri) oltre che presentare un doppio scomparto con doppia funzionalità; la parte frontale è staccabile tramite zip e diventa indossabile con tasca porta accessori e merenda. Oltre a essere molto pratico, in quanto permette di utilizzarlo sia per la scuola che per il tempo libero, vanta la qualità degli zaini Seven, essendo Jackpack un nuovo marchio del gruppo seven spa.

Zaino Estensibile SJ Gang

Continuiamo con un altro zaino che può essere adattato a varie situazioni, dalla scuola alla gita in giornata con i compagni di classe. Questo zaino estensibile da chiuso ha grandezza 41x27x16 cm mentre da aperto: 41x27x22 cm; questo si traduce in una capacità di 21 lt da chiuso e 28 lt da aperto. Di particolare interesse il Flip System, un sistema di pattine sfogliabili con calamite interne, ognuna con una grafica diversa, da sfogliare avanti e indietro, si abbina ad ogni attività. Lo zaino SJ Gang (del gruppo Seven) è anche ultra comodo, grazie allo schienale Ergosystem preformato con fondo integrato e gli spallacci imbottiti e traspiranti lo rendono confortevole da indossare.

Zaino scuola ESTENSIBILE MARVEL - AVENGERS

Fan degli Avengers? Iniziare le scuole elementari può essere un po’ intimidatorio, quindi perché non farci accompagnare dai nostri eroi preferiti? Con la forza di Hulk si può affrontare anche la giornata più difficile e con l’intelligenza di Tony Stark imparare a leggere e scrivere sarà un vero e proprio gioco da ragazzi! Anche questo zaino ha il superpotere dell'estensione, aprendo le due zip laterali si può aumentare il volume interno e da un zaino di 21 litri ne otterrete uno da 28!

Zaino Scuola Seven Spiderman

Se a tutti gli eroi se ne preferisce uno che si arrampica sui muri e fa capriole in giro per la città allora si deve sicuramente optare per questo zaino. Tra gli zaini per la scuola elementare, quello di Spiderman della Seven è sicuramente uno dei più quotati… Il che ci porta sempre a un quesito: perché ai bambini piace così tanto Spiderman, tra tutti gli eroi Marvel? Questo zaino estensibile vi piacerà tantissimo per la grafica estremamente luminosa e definita e per i vari scompartimenti di cui è dotato che lo rendono comodo per ogni situazione.

Zaino Trolley Me Contro Te

Se state valutando l’acquisto di questo zaino, beh, sicuramente ne avrete fin sopra le orecchie di questi due personaggi. Vi consolerà sapere che lo zaino trolley è un’alternativa estremamente comoda e pratica per la scuola elementare, che consente ai bambini di portarsi dietro un carico estremamente pesante di libri, matite e tutto il necessario per affrontare le lezioni senza sovraccaricare la schiena.

