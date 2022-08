I migliori zaini Invicta disponibili su Amazon

Gli zaini Invicta hanno accompagnato generazioni di studenti, erano con noi durante l’ansia delle prime verifiche e sono rimasti compagni fedeli anche quando abbiamo dovuto affrontare il grande scoglio dell’esame di maturità. Lo status di questo marchio, costruitosi nel tempo, è molto difficile da eguagliare in quanto Invicta si distingue in termini di qualità e durabilità dei materiali. Oggi faremo una carrellata di zaini Invicta disponibili su Amazon, non solo per la scuola, ma anche per l’ufficio o il tempo libero.

Zaino INVICTA - JOLLY SOLID

Come abbiamo detto, Invicta è rimasta nel cuore di moltissime persone, tanto da spingere all’acquisto di modelli di zaino Invicta anche per andare al lavoro. Ovvio pensare, dunque, che Invicta sia in grado di soddisfare i propri affezionati sia dentro che al di fuori delle mura della scuola… Un esempio è questo modello di zaino (disponibile in diversi colori) che si adatta perfettamente alle esigenze dell’ufficio: è compatto (15 litri di capacità), leggero ed è dotato sia dello scompartimento interno per il pc che di varie tasche e scomparti per portarsi dietro tutto il necessario per affrontare la giornata di lavoro.

Zaino INVICTA - JOLLY SOLID

Zaino INVICTA - JOLLY VINTAGE

Continuiamo a esplorare l’offerta Amazon dei migliori zaini Invicta con un altro modello molto interessante che sembra appena uscito dagli anni 80-90. Il modello Jolly Vintage ha dei colori molto sgargianti, che si abbinano perfettamente a personalità giovani e frizzanti. Oltre all’estetica vintage, questo zaino è anche capiente (20 litri) ed è perfetto sia da portare a scuola che da utilizzare nel tempo libero, grazie allo schienale imbottito in cotone con spallacci imbottiti che garantiscono il massimo comfort.

Zaino INVICTA - JOLLY VINTAGE

Zaino INVICTA - JELEK PLAIN LOGO

Cambiamo completamente stile con uno zaino dal design e dal colore minimalisti, una superficie nera decorata solamente dal lettering bianco frontale, ‘Invicta’, in verticale. Questo zaino Invicta si distingue per la sua sobrietà, praticità e capienza (38 litri). Le sue caratteristiche principali sono il doppio scomparto interno, perfetto per portare i nostri device elettronici, il fondo rinforzato, che limita i danni agli oggetti al suo interno e il portachiavi amovibile. Non mancano comunque molte tasche, dove riporre i piccoli oggetti di cui necessitiamo nel corso della giornata.

Zaino INVICTA - JELEK PLAIN LOGO

Invicta Zaino Jelek

Lo zaino Invicta Jelek è sicuramente un accessorio che si distingue subito, alla prima occhiata. Ideale per le personalità romantiche (o dal pollice verde) con una stampa floreale su uno sfondo scuro che richiama una natura morta. Nonostante l’aspetto delicato, questo zaino è estremamente resistente, sia all’acqua che agli urti, e capiente con i suoi 38 litri. Oltre ad essere adatto a ogni occasione, dalla scuola al tempo libero, questo modello è sostenibile in quanto realizzato con poliestere riciclato.

Invicta Zaino Jelek

Zaino Doppio Scomparto Dial Invicta

Sicuramente un modello interessante, per persone che non amano passare inosservate. Lo zaino Dial di Invicta ha un’estetica carica di colori e si caratterizza per l’originale sistema elastico anteriore. Al suo interno, spazioso (con 38 litri di capacità) troviamo uno scomparto per il PC mentre all’esterno una doppia tasca frontale, per tenere sempre a portata di mano le cose di prima necessità.

Zaino Doppio Scomparto Dial Invicta

Zaino Invicta - Jelek Reflectband

Concludiamo con un altro modello di zaino Invicta che si caratterizza per lo stile minimal. Il colore nero, predominante, viene smorzato da una striscia in neon verde e dalla scritta Invicta in verticale. Anche in questo caso abbiamo un doppio scomparto interno, il fondo rinforzato, la doppia tasca frontale e le varie tasche secondarie laterali per borraccia o ombrello.

Zaino Invicta - Jelek Reflectband