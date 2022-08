SOS Zaini per le scuole medie, ci viene in soccorso Amazon

Le scuole medie sono un periodo di transizione importante per i ragazzi, quindi necessitano spesso di un restyling anche per quanto riguarda gli accessori per la scuola. I gusti cambiano e cambiano anche le necessità degli studenti, dagli zaini ultra colorati con stampe che richiamano i cartoni preferiti si passa al monocolore e a tonalità più sobrie per iniziare ad affrontare l’arrivo dell’età adulta. Oggi quindi vediamo i migliori zaini per le scuole medie disponibili su Amazon.

Addio colori, benvenuto nero. Diamo il benvenuto nell’armadio dei nostri adolescenti a uno dei non-colori che più ameranno in questo periodo della loro esistenza: il nero. Quello di Vans è uno zaino minimalista, monocromatico e che presenta il distintivo logo frontale del brand in bianco. Vans è il simbolo della cultura giovanile, dello skateboard e della musica underground, un match perfetto per affrontare le scuole medie nella definizione dei propri gusti e della propria identità.

ZAINO Seven THE DOUBLE PRO XXL

Continuiamo a esplorare l’offerta Amazon dei migliori zaini per le scuole medie con un altro modello molto underground e minimal. Questo zaino multifunzionale introduce un colore diverso dal nero, il blu in una stampa che ricorda delle disordinate pennellate di un artista. Si tratta di uno zaino perfetto per trasportare i propri device, grazie allo scomparto interno porta PC e la power bank integrata da 4000 mAh per avere una carica in più per lo smartphone o il tablet. Questo zaino del brand Seven è anche attento all’ambiente in quanto ricavato da 26.7 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna.

Seven Zaino New Fit

Il brand Seven propone un altro modello di zaino perfetto per le scuole medie, questa volta leggermente più vivace, ma sempre dallo stile underground. Il design di questo modello viene reso accattivante dall’effetto grafico che ricorda i murales e richiama il mondo della street art, oltre che dalle dimensioni abbastanza importanti (32 litri). Questo modello a doppio scomparto unisce carattere e funzionalità grazie allo schienale preformato con il fondo integrato che garantisce comfort quando lo zaino è indossato e stabilità del contenuto al suo interno.

Zaino Seven Freethink

Sebbene i colori richiamino l’infanzia, ci sono tonalità che ci accompagnano per tutta la vita. In questo caso lo zaino per le scuole medie è reso più femminile dalla palette di colori, che va dal rosa al viola, e dalla stampa floreale che trascina la primavera anche verso la fine dell’estate. Questo zaino è dotato di supporto USB laterale per non rimanere a secco con la batteria dello smartphone, collegabile alla power bank. Oltre a essere esteticamente molto bello è anche comodo da indossare sulle spalle grazie allo schienale Ergosystem preformato e agli spallacci imbottiti e traspiranti. Nel suo capiente e spazioso doppio scomparto si può mettere davvero tutto il necessario per affrontare una giornata a scuola, borraccia compresa.

Invicta Zaino Jelek Plain Logo

Come dicevamo ci sono cose che ci accompagnano per tutta la vita e, dobbiamo ammettere che il colore rosa è davvero molto bello, a prescindere dalle sue connotazioni. Questo zaino firmato Invicta si distingue per un design minimal e pratico e una capienza molto importante (ben 38 litri) che lo rende utilizzabile sia per la scuola che per il tempo libero. All’esterno la tinta unita viene smorzata dal lettering in bianco verticale al centro dello zaino, mentre l’interno presenta vari scompartimenti (ideale per portare il PC) e un fondo rinforzato.

EASTPAK Padded Pak'r, Zaino Unisex

Concludiamo con un grande classico, ormai intramontabile. Lo zaino Eastpak è perfetto per ogni momento, dalla scuola al tempo libero, e si adatta facilmente a ogni tipo di look. Disponibile in varie tonalità e trame, si adatta alla personalità di chi lo acquista e ne mostra, senza essere pretenzioso, il carattere. Padded Pak'r è il modello di zaino più venduto di Eastpak, fatto in nylon resistente e pensato per l'uso quotidiano. Questo iconico zaino è dotato di un ampio scomparto principale e una tasca frontale con zip, impreziosita dal classico logo.

